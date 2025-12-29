Berbec **

Iubire - Îi sunați pe prietenii care au bagajul mereu pregătit. Doriți să evadați din rutina cotidiană a orașului.

Sănătate - Experimentarea cu stilul personal de a vă îmbrăca sau aranja vă motivează suficient pentru a vă ridica dispoziția la cote acceptabile.

Bani - Securitatea financiară vă provoacă tensiuni pentru că trăiți cu frica de a cheltui economiile.

Taur **

Iubire - Mergeți pe principiul că orice are o rezolvare, inclusiv disputele dintre parteneri.

Sănătate - Vă recomand să lucrați cu ceea ce se află în interiorul vostru.

Bani - Aceia care au afaceri, traversează un moment de mare efort pentru a-și stabiliza firma. De extindere a piețelor, nici nu poate fi vorba.

Gemeni **

Iubire - Cu experiențele neplăcute din trecut, continuați să fiți rigizi și inflexibili în părerile despre romantism.

Sănătate - Dacă sunteți susceptibili de o infecție sau o viroză, nu ezitați să luați măsuri.

Bani - Nu lăsați pe alții să găsească metode de a câștiga bani în locul vostru. Se vor dovedi incompetenți.

Rac **

Iubire - Sunteți focusat pe activitatea profesională și nu puteți să onorați invitațiile primite.

Sănătate - Raționați și treceți totul prin filtrul intelectual. Fiți atenți că nu toată lumea reacționează după norme.

Bani - Aveți de predat rapoarte. Preferați prezentările verbale întrucât sunteți jovial și aveți cuvintele la voi.

Citește continuarea aici.