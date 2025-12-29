Berbec **
Iubire - Îi sunați pe prietenii care au bagajul mereu pregătit. Doriți să evadați din rutina cotidiană a orașului.
Sănătate - Experimentarea cu stilul personal de a vă îmbrăca sau aranja vă motivează suficient pentru a vă ridica dispoziția la cote acceptabile.
Bani - Securitatea financiară vă provoacă tensiuni pentru că trăiți cu frica de a cheltui economiile.
Taur **
Iubire - Mergeți pe principiul că orice are o rezolvare, inclusiv disputele dintre parteneri.
Sănătate - Vă recomand să lucrați cu ceea ce se află în interiorul vostru.
Bani - Aceia care au afaceri, traversează un moment de mare efort pentru a-și stabiliza firma. De extindere a piețelor, nici nu poate fi vorba.
Gemeni **
Iubire - Cu experiențele neplăcute din trecut, continuați să fiți rigizi și inflexibili în părerile despre romantism.
Sănătate - Dacă sunteți susceptibili de o infecție sau o viroză, nu ezitați să luați măsuri.
Bani - Nu lăsați pe alții să găsească metode de a câștiga bani în locul vostru. Se vor dovedi incompetenți.
Rac **
Iubire - Sunteți focusat pe activitatea profesională și nu puteți să onorați invitațiile primite.
Sănătate - Raționați și treceți totul prin filtrul intelectual. Fiți atenți că nu toată lumea reacționează după norme.
Bani - Aveți de predat rapoarte. Preferați prezentările verbale întrucât sunteți jovial și aveți cuvintele la voi.
