Comparată cu variantele cunoscute în România, salata bulgărească are un gust mai intens și mai bine echilibrat, fără să fie grea sau prea încărcată.

Secretul gustului: modul de preparare și un ingredient surpriză

Diferența este dată atât de felul în care sunt pregătite ciupercile, cât și de un ingredient aparent minor, dar care schimbă complet rezultatul final. Textura salatei este fină, iar gustul are o notă acrișoară și cremoasă, plăcută chiar și pentru cei care nu sunt mari consumatori de maioneză.

Ingredientele folosite de gospodinele din Bulgaria

Pentru această rețetă tradițională sunt necesare câteva ingrediente simple:

500 g ciuperci champignon (proaspete, nu din conservă)

2–3 linguri de maioneză (preferabil făcută în casă)

1 ceapă mică, foarte fin tocată

2 linguri de iaurt gras (pentru o textură mai ușoară)

sare și piper, după gust

ingredientul secret: o linguriță de muștar dulce sau Dijon

opțional: câteva picături de zeamă de lămâie

Ingredientul secret care schimbă tot

Muștarul dulce este elementul care transformă salata într-un preparat cu adevărat special. Folosit în cantitate mică, nu acoperă gustul ciupercilor, ci îl pune în valoare, adăugând o notă ușor picantă și un echilibru perfect între acrișor și cremos. Multe gospodine din Bulgaria preferă muștarul făcut în casă, ușor îndulcit, care oferă salatei o aromă distinctă, asociată cu mesele de sărbătoare.

Cum se prepară salata, pas cu pas

Ciupercile se spală rapid și se fierb în apă cu puțină sare timp de 10–15 minute, până devin fragede. După fierbere, se scurg foarte bine și se lasă la răcit complet, apoi se toacă mărunt. Acest pas este esențial pentru ca salata să nu devină apoasă.

Într-un bol mare se amestecă maioneza cu iaurtul, muștarul și ceapa tocată foarte fin. Se adaugă ciupercile, se potrivește gustul cu sare, piper și, dacă este nevoie, câteva picături de zeamă de lămâie. Salata se lasă la frigider cel puțin o oră înainte de servire, pentru ca aromele să se îmbine perfect.

Cum este servită salata de Revelion în Bulgaria

În mod tradițional, salata este servită rece, ca aperitiv, alături de pâine de casă sau platouri cu murături. Este apreciată pentru versatilitatea ei: se potrivește atât lângă preparate din carne, cât și ca opțiune vegetariană în meniurile de sărbătoare.

Pentru un gust autentic, gospodinele recomandă să nu fie folosite ciuperci din conservă și să nu fie omis muștarul, ingredientul care dă personalitate acestei rețete păstrate de zeci de ani în bucătăriile bulgărești.

