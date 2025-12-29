Protestatarul Ceaușescu l-a colindat pe Klaus Iohannis: "Bănișorii înapoi!" - VIDEO

Colaj (sursă foto: M Ceausescu)

Klaus Iohannis a fost tras la răspundere pentru datoria față de bugetul statului. Protestatarul Marian Ceaușescu a mers în fața casei din Sibiu a fostului președinte și i-a cerut acestuia să returneze milionul de euro datorat statului. 

În stilul carcateristic, protestatarul i-a adresat fostului președinte mesajul "BORFAȘULE, DĂ, BĂ, BANII ÎNAPOI!".

Lupta juridică dintre Statul Român, reprezentat de ANAF Brașov, și familia fostului președinte Klaus Iohannis continuă.A cțiunea Statului Român urmărește obligarea fostului președinte la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul Sibiului (strada Nicolae Bălcescu, nr. 29). Acțiunea face parte din demersurile ANAF de a recupera sumele datorate, după ce, în octombrie, a preluat în condițiile legii jumătate din proprietate.

