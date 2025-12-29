În stilul carcateristic, protestatarul i-a adresat fostului președinte mesajul "BORFAȘULE, DĂ, BĂ, BANII ÎNAPOI!".
Lupta juridică dintre Statul Român, reprezentat de ANAF Brașov, și familia fostului președinte Klaus Iohannis continuă.A cțiunea Statului Român urmărește obligarea fostului președinte la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul Sibiului (strada Nicolae Bălcescu, nr. 29). Acțiunea face parte din demersurile ANAF de a recupera sumele datorate, după ce, în octombrie, a preluat în condițiile legii jumătate din proprietate.