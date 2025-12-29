Fostul jurnalist Ionel Stoica a fost numit consilier al Ralucăi Rogoz, cea care a fost pusă zilele trecute de Ilie Bolojan în funcția de șefă a Agenției Naționale de Achiziții Publice. În ultimii ani, Stoica, ziaristul preferat al Laurei Codruța Kovesi, s-a tot plimbat prin mai multe funcții publice. Cea mai controversată a fost cea de șef al comunicării la Primăria Sectorului 1, pe vremea primăriței Clotilde Armand.

Ionel Stoica este omul din spatele postărilor scandaloase pe care Clotilde Armand le făcea pe vremea când era primar, iar Sectorul 1 zăcea în gunoaie și era plin de șobolani. De altfel, s-a remarcat și prin atacuri la adresa consilierilor PNL și PSD, în rolul de „trompetă” useristă a fostului edil.

La rândul ei, Raluca Rogoz a fost șefa achizițiilor pe vremea lui Armand și ar fi menționată într-un raport al Curții de Conturi care este trimis la DNA. Potrivit unor surse, aceasta ar fi continuat să încheie contracte subsecvente la acordurile cadru, asta după ce administrației de la Sectorul 1 i s-a comunicat prin proiectul de raport că acordurile cadru nu ar fi fost atribuite legal și trebuie anulate.

Înainte de a fi pusă în funcția de președinte al ANAP, cu rang de secretar de stat, Rogoz a fost expert parlamentar la Senatul României, în perioada în care Anca Dragu, la acea vreme parlamentar USR-PLUS, se afla la conducerea camerei superioare a Parlamentului, potrivit Realitatea Plus.