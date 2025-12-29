Gigantul american Northrop Grumman, recunoscut la nivel mondial pentru soluțiile sale aerospațiale și de apărare, intenționează să includă cele două companii românești în realizarea unor sisteme radar mobile avansate destinate forțelor armate ale României.

Ce rol ar urma să aibă Romarm și Aerostar în proiect

Reprezentanții Northrop Grumman afirmă că România ar putea participa direct la producția componentelor pentru radarul G/ATOR, un sistem multifuncțional utilizat deja de armata americană. Craig Doty, Manager of Business Development în cadrul companiei, a explicat că implicarea industriei românești ar putea începe imediat, în funcție de deciziile autorităților de la București.

„Planificăm ca atât Romarm, cât și Aerostar să coproducă componente ale sistemului G/ATOR și să acționeze ca depozit de aprovizionare pentru asistența continuă a sistemelor G/ATOR din România. Numărul radarelor va depinde de numărul solicitat de România pentru a proteja spațiul său aerian național și flancul estic al NATO”, a declarat Craig Doty pentru profit.ro.

Cele două companii românești au semnat deja acorduri cu Northrop Grumman, iar colaborarea va începe cu sistemele destinate României. Ulterior, există posibilitatea ca producția să fie extinsă și pentru echipamente destinate altor state.

Ce este G/ATOR și de ce este important pentru România

Radarul G/ATOR (Ground / Air Task-Oriented Radar) este un sistem mobil, multifuncțional, capabil să identifice și să urmărească simultan avioane, rachete, drone sau proiectile de artilerie. Acesta poate oferi supraveghere aeriană, sprijin pentru controlul focului și funcții de management al traficului aerian, fiind considerat unul dintre cele mai versatile radare din dotarea armatei americane.

Tehnologia este folosită de Forțele Marine și Forțele Aeriene ale Statelor Unite, iar recent Northrop Grumman a anunțat o actualizare software pentru radarul AN/TPS-80 G/ATOR, care permite detectarea amenințărilor de la distanțe mai mari și reacții mai rapide în situații critice.

Northrop Grumman, un colos al industriei de apărare

Compania americană, una dintre cele mai mari din lume în domeniul apărării și aerospațialului, a fost creată în 1994 prin fuziunea dintre Northrop Corporation și Grumman Corporation. În anul 2024, Northrop Grumman a raportat venituri de peste 40 de miliarde de dolari, consolidându-și poziția în topul global al producătorilor de tehnologie militară.

Proiecte recente: racheta SiAW și evoluția tehnologiilor aer-sol

Northrop Grumman a livrat prima rachetă SiAW la mijlocul lunii noiembrie, la puțin peste un an după ce Forțele Aeriene ale SUA au atribuit companiei contractul pentru dezvoltarea acestei arme. SiAW are o lungime de aproximativ patru metri și este o rachetă aer-sol concepută pentru a „oferi capacitatea de atac pentru a învinge țintele rapid relocabile", conform producătorului.

Designul său se bazează în mare parte pe racheta ghidată anti-radiații avansată produsă de Northrop Grumman, optimizată pentru neutralizarea radarelor de apărare aeriană ale adversarului. Cea mai recentă versiune a rachetei AARGM, cu rază extinsă de acțiune, poate atinge distanțe de până la 240 de kilometri și depășește viteza de 2 Mach.