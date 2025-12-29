În timp ce anumite sectoare ale pieței muncii continuă să se confrunte cu lipsă de personal, instituțiile aflate în vârful aparatului de stat german anunță recrutări pentru meseriași și specialiști în gastronomie.

Cancelarul federal și președintele Germaniei au nevoie de oameni bine pregătiți, capabili să asigure funcționarea impecabilă a clădirilor oficiale și să contribuie la organizarea evenimentelor de cel mai înalt nivel. Nu este vorba despre posturi obișnuite, ci despre locuri de muncă stabile, bine remunerate, care se desfășoară în proximitatea celor mai importante decizii politice ale țării. Pentru mulți candidați, aceste poziții pot reprezenta o șansă rară de a obține un statut profesional aparte și o carieră sigură.

Cancelaria federală caută personal tehnic calificat

Cancelarul Friedrich Merz a scos la concurs mai multe posturi pentru persoane cu formare tehnică solidă. Printre acestea se numără un specialist în instalații de încălzire, ventilație și climatizare, responsabil cu buna funcționare a sistemelor din clădirile oficiale și cu efectuarea unor reparații minore atunci când situația o cere. Cerințele sunt precise: calificare profesională finalizată, experiență acumulată în domeniu și disponibilitate ridicată pentru activități care pot necesita intervenții rapide. Pentru această poziție, salariul lunar se situează între 3.700 și 4.100 de euro, la care se adaugă o indemnizație ministerială ce poate ajunge până la 220 de euro pe lună.

În cadrul Cancelariei este disponibil și un post pentru activități gospodărești și lucrări ușoare de întreținere, care include și sarcini precum mutarea mobilierului, transportul diverselor obiecte și pregătirea spațiilor pentru recepții oficiale. Jobul presupune flexibilitate, rezistență fizică și absența fricii de înălțime, deoarece lucrul pe platforme ridicate face parte din responsabilitățile zilnice. Remunerația pentru această funcție variază între 3.100 și 3.400 de euro, completată de o indemnizație suplimentară de până la 165 de euro lunar.

Bucătăria prezidențială recrutează personal pentru evenimente oficiale

La Palatul Bellevue, reședința președintelui Frank-Walter Steinmeier, este disponibil un post de „Junior Sous Chef”. Rolul presupune pregătirea și prezentarea unor preparate de înaltă clasă pentru banchete și recepții oficiale, ceea ce înseamnă că experiența în gastronomia premium și capacitatea de a lucra sub presiune sunt obligatorii. Salariul oferit se situează între 3.600 și 3.800 de euro lunar, la care se poate adăuga o indemnizație ministerială de până la 220 de euro.

În același timp, administrația prezidențială caută un operator pentru cantina viitorului sediu temporar al președinției, care va funcționa pe durata renovării Palatului Bellevue. Aici accentul este pus pe alimentație sănătoasă, meniuri variate și utilizarea ingredientelor locale, cu o componentă importantă de produse bio. Se vor prepara zilnic între 90 și 110 porții, inclusiv variante vegetariene, iar folosirea imitațiilor alimentare nu este permisă, potrivit relatărilor BILD.

O oportunitate rară pentru cei care vor stabilitate și prestigiu

Posturile anunțate nu se remarcă doar prin salariile atractive, ci și prin stabilitatea pe care o oferă și prin accesul la un mediu profesional unic. Pentru cei dispuși să lucreze la standarde ridicate și să își asume responsabilități speciale, începutul de an poate reprezenta momentul ideal pentru o schimbare majoră în carieră. Puțini pot spune că locul lor de muncă se află chiar în centrul puterii politice a Germaniei, iar aceste poziții oferă exact această posibilitate.

