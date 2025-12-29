„Înțeleg că s-a oficializat termenul de lovitură de stat dată la CCR, că până acum noi am luat amenzi, ni s-a interzis de la CNA, nu aveam voie să mai folosim lovitură de stat la CCR, acum înțeleg că odată cu inaugurarea termenului de către cei de la USR și cei de la PNL din jurul lui Bolojan, mă rog, tot USR-iști, ca și Bolojan și gașca asta care îi pupă poalele lui Bolojan sunt tot niște USR-iști vopsiți. Este ceva ridicol, eu le recomandam dincolo de grețoșenia pe care o practică și domnul de la Insula Iubirii sau cum se numește emisiunea la care a fost, Vara Ispitelor, să înceapă cu suspendarea doamnei Simina Tănăsescu, pentru că doamna Simina Tănăsescu era în Curtea Constituțională și anul trecut când s-a dat lovitura de stat și s-au anulat alegerile.

Ceea ce vreau eu însă să subliniez este această dublă măsură. Chiar astăzi am văzut că un cetățean român, votant al domnului Călin Georgescu, care atunci după decizia Curții Constituționale din noiembrie 2024 au considerat judecătorii că a instigat la ieșirea în stradă împotriva judecătorilor Curții Constituționale, a fost condamnat. 8400 de lei amendă sau ceva de genul acesta. Domnul Andrei Caramitru, care astăzi instigă nu numai la ieșit în stradă, ci la ceva mult mai grav, împotriva judecătorilor Curții Constituționale, este în continuare bine mersi. Vreau să îl citez pe Bogdan Tiberiu Iacob, care bine a spus; este pentru prima dată în istorie când niște personaje de la Curtea Constituțională au fost întâi sanctificate și apoi crucificate. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, pe piedestalul sanctificării au fost puși tot cei de la USR când au anulat alegerile, iar acum sunt crucificați.

Atunci când noi țipam că trebuie schimbată legea Curții Constituționale ca să poată fi revocați membri Curții Constituționale ne amenințau cu dosare penale, cu închiderea televiziunii, că e inadmisibil ce susținem noi.

Fix ce spuneam noi anul trecut, în decembrie 2024, când s-au anulat alegerile, fix asta spun ei acum. Este o ipocrizie dincolo de orice limită. Am văzut-o și pe madam Turcan, iartă-mă că mă exprim așa, dar nu pot să tac din gură. Nu o să spun turul doi înapoi, o să spun coiful înapoi, madam Turcan. Nu le e așa puțină rușine? când este vorba de interesele lor și de jocurile lor, de a-l menține pe Bolojan la putere.

Am citit cu foarte mare atenție poziția celor 4 judecători, nu susțin pe nimeni, să fie foarte clar, și da, sunt de acord cu schimbarea legii Curții Constituționale, pentru că de prea mulți ani de zile Curtea Constituțională guvernează în România. Însă am citit cu mare atenție. Înțeleg că doamna Simina Tănăsescu, pe persoană fizică, a luat Curtea Constituțională, a stabilit împotriva regulamentului Curții Constituționale atât termenul de dezbatere, cât și faptul că este raportor și apoi dorea ca ceilalți judecători să se supună ordinelor venite de la Bolojan via Simina Tănăsescu. Păi stați un pic, această instituție trebuie să fie independentă de politic. Să înțeleg că nu trebuie dependentă de PSD, dar trebuie să fie dependentă de Bolojan. Păi haideți să facem ordine, dacă vreți judecătorii Curții Constituționale să fie poate aleși, nu numiți, că așa se face în țările civilizate.

Înțelegeți care este dubla măsură? Adică să nu depindă de PSD, dar să depindă de Bolojan.

Este o mizerie fără margini ce se întâmplă, ca să nu mai spun că acum mi-a trimis Bogdan Tiberiu Iacob o postare a doamnei Sabina Fati, mare jurnalist. Doamna critică judecătorii PSD de la Curtea Constituțională, în condițiile în care fetița doamnei este consilier angajat la Curtea Constituțională. Despre ce vorbim în țara asta? Adică unde sunt oamenii lor și dacă sunt de partea lor este ok, când nu mai sunt de partea lor nu mai este ok, să schimbăm legi, să dăm lovituri de stat, să ieșim în stradă să îi călcăm în picioare să îi amenințăm, putem să facem orice.

Deci eu cred că trebuie făcută curățenie generală, și curățenia generală nu poate fi făcută decât de către cetățeni în număr mare în stradă, pentru că dacă nu, USR-iștii ne vor băga pe toți la pușcărie, pentru că atunci când le convine lor legea trebuie aplicată, când nu le mai convine lor nu mai trebuie aplicată. Cineva trebuie să se trezească în țară și cred că în 2026 trebuie făcută curățenie generală, și cred că mai e puțin până se va întâmpla lucrul acesta. Am văzut chiar și apelul unui PSD-ist, domnul Câciu, care îi cere domnului Bolojan să le ceară imperativ membrilor Curții Constituționale. Dar cine este Bolojan să ceară imperativ membrilor Curții Constituționale să facă ceva? Există o lege, un regulament de funcționare, să se aplice și să funcționeze fără intervenția nimănui. Mai mult de atât, am văzut încă de ieri, când Curtea încă nu se pronunțase, pentru că am văzut în ce condiții a pus doamna Simina Tănăsescu pronunțarea duminică, pe data de 28 decembrie, la presiunile celor de la USR și ale lui Bolojan, după ce tot ea pusese pe 10 decembrie și nu a avut raportul gata, ea fiind raportorul pe acest dosar. Am văzut ieri presiunile publice ale USR asupra judecătorilor. Dar eu vreau să îi întreb pe domnii de la USR, și pe domnul acela de la Vara Iubirii, și pe domnul Miruță, de unde știu domniile lor care este decizia judecătorilor și în ce zonă se înclină balanța. Au discutat cu judecătorii, că din postările pe care le-au făcut așa reiese, că ei știu exact cum se vor pronunța cei 5 judecători, ceilalți decât cei de la PSD. Asta reiese din postările lor, ceea ce înseamnă că asta e o ilegalitate gravă, înțeleg că domnii de la USR și domnul Bolojan influențează deciziile judecătorilor CCR. Ar trebui să termine cu dosare penale, cu dosare penale pentru cei care încearcă să pună piciorul în gât unor judecători. Da, să se refacă legea, dar în așa fel încât să și răspundă pentru deciziile pe care le iau, indiferent de cine sunt propuși. Eu cred că ar fi bine să fie aleși de către cetățeni.

Domnul Orban dădea de înțeles că decizia a fost luată, dar s-au opus judecătorii numiți de PSD. Vreau să aduc aminte că domnul Orban era prim-ministru și ne obliga să purtăm mască, ne îndemna să nu ținem cont de deciziile CCR. Exact ce spuneam, dubla măsură: când le convin unele lucruri le aplică și trebuie să se respecte legea, când nu le mai convin, ceilalți sunt răi și trebuie revocați.

Este foarte clar că, începând de astăzi, putem să vorbim clar despre lovitura de stat pe care ei au dat-o în decembrie. Eu am auzit-o și pe doamna Lasconi și pe domnul Ludovic Orban vorbind despre lovitura de stat din decembrie 2024”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu: „Nicușor Dan poate chema la el pe cine vrea, dar la Palatul Cotroceni magistrații nu au ce căuta. Este ilegal!”