Ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), a adoptat o poziție de maximă prudență în fața blocajului instituțional de la Curtea Constituțională, subliniind limitările stricte ale autorității sale în raport cu magistrații CCR. Î

ntr-o intervenție televizată, oficialul a explicat că ministerul nu poate comenta procedurile interne sau motivele care au dus la lipsa de cvorum, deoarece Curtea este un organism suveran, situat în afara sferei autorității judecătorești clasice.

Radu Marinescu recunoaște „imixtiunea” politicului în justiție

Referitor la acuzațiile de politizare, având în vedere că judecătorii care au părăsit ședința au fost propuși de PSD, Marinescu a recunoscut existența unei componente politice în mecanismul de numire, însă a insistat pe independența totală a acestora după preluarea mandatului.

Marinescu spune că judecătorii CCR beneficiază de inamovibilitate și nu pot fi supuși niciunui tip de presiune externă, întreaga responsabilitate pentru actul de justiție constituțională aparținând exclusiv acestora.

În ceea ce privește aspectele tehnice ale amânării, ministrul a infirmat existența unei solicitări oficiale pentru un studiu de impact financiar, menționând că a aflat de această posibilitate doar din spațiul public.

Acesta a reamintit că legea pensiilor a fost inițiată de Ministerul Muncii, iar rolul CCR rămâne unul strict juridic: analizarea conformității textului legii cu prevederile Constituției, în urma sesizării transmise de Înalta Curte de Casație și Justiție.