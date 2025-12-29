Cei patru magistrați care au provocat suspendarea ședinței Curții Constituționale prin părăsirea sălii au fost numiți în funcție de Parlament la propunerea grupurilor PSD, având în spate cariere îndelungate în structurile de forță ale justiției și administrației.

Printre aceștia se numără Gheorghe Stan, fost procuror-șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), numit la CCR în 2019, și Bogdan Licu, fost procuror general adjunct, care a acces la Curte în 2022. Lor li se alătură Cristian Deliorga, fost membru CSM și judecător cunoscut pentru condamnarea lui Mircea Băsescu, numit tot în 2019, precum și Mihai Busuioc, cel mai recent membru al grupului, instalat în iulie 2025 după ce a ocupat funcțiile de secretar general al Guvernului și președinte al Curții de Conturi.

Componența actuală a Curții este identică cu cea care, în luna octombrie, a invalidat prima variantă a legii pensiilor magistraților cu un scor strâns de 5 la 4. La acel moment, sesizarea de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție, sub conducerea judecătoarei Lia Savonea, a fost admisă cu voturile celor patru magistrați menționați, cărora li s-a alăturat judecătoarea Mihaela Ciochină. Deși a doua formă a legii a fost redactată pentru a răspunde obiecțiilor anterioare ale Curții, procesul de decizie a rămas blocat.

Dezbaterea asupra noii variante a proiectului a început pe 10 decembrie, însă judecătorii au optat pentru amânări succesive. Acest context tensionat de la vârful justiției s-a suprapus cu un climat social instabil, marcat de proteste de stradă declanșate de investigațiile Recorder care vizau sistemul judiciar. Blocajul actual, survenit prin lipsa cvorumului, amână din nou clarificarea statutului pensiilor magistraților, într-un moment în care atenția publică asupra integrității și privilegiilor sistemului este la cote maxime.