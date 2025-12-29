Reprezentanţii Brigăzii Rutiere din cadrul Poliţiei Capitalei au anunţat, luni, că poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident de circulaţie în Pasajul Unirii.

”Din primele date, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 24 de ani, care se deplasa în Pasajul Unirii, dinspre Piaţa Universităţii către bulevardul Dimitrie Cantemir, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit parapeţii despărţitori ai pasajului. Poliţiştii rutieri au procedat la testarea conducătorului autovehiculului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind «zero»”, au afirmat poliţiştii.

Bărbatul de 24 de ani a fost transportat la spital.

O anchetă este în plină desfășurare pentru stabilirea cauzelor şi a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.