Sedință crucială astăzi la Curtea Constitutională, după ce ieri magistrații au amânat decizia pe reforma pensiilor speciale, iar acum se fac calcule politice de ultimă oră. Specialiștii spun că amânarea repetată îl ajută pe premier să își țină scaunul. Toate în contextul în care Bolojan spunea că își va da demisia dacă CCR va da aviz negativ.