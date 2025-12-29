Cele mai multe libere din 2026 pică în luna ianuarie, însumând cinci în total. Doar una din zilele libere va pica în weekend, respectiv 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, restul fiind în timpul săptămânii.
Lista completă a zilelor libere legale în 2026
1 ianuarie (joi) – Anul Nou
2 ianuarie (vineri) – a doua zi după Anul Nou
6 ianuarie (marți) – Boboteaza
7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul
24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române
10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare
12 aprilie (duminică) – Paștele
13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște
1 mai (vineri) – Ziua Muncii
31 mai (duminică) – Rusaliile
1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii
1 iunie (luni) – Ziua Copilului
15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
25 decembrie (vineri) – Crăciunul
26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun