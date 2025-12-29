Cum să profiți de zilele libere din 2026: 12 dintre ele pică în timpul săptămânii

Cum să profiți de zilele libere din 2026: 12 dintre ele pică în timpul săptămânii/ Profimedia
Cu 17 zile libere legale în 2026, dintre care 12 în timpul săptămânii, românii vor avea oportunități mai bune pentru a-și organiza concediile.

Cele mai multe libere din 2026 pică în luna ianuarie, însumând cinci în total. Doar una din zilele libere va pica în weekend, respectiv 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, restul fiind în timpul săptămânii.

Lista completă a zilelor libere legale în 2026

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

2 ianuarie (vineri) – a doua zi după Anul Nou

6 ianuarie (marți) – Boboteaza

7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

12 aprilie (duminică) – Paștele

13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

31 mai (duminică) – Rusaliile

1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii

1 iunie (luni) – Ziua Copilului

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) – Crăciunul

26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun