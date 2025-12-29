Veste bună pentru șoferi. Traficul pe Transalpina a fost redeschis

Traficul a fost blocat de ieri seară până la Rânca. Foto/ISU
Circulația rutieră pe Transalpina a fost reluată luni dimineața, pe sectorul cuprins între Novaci și Rânca. Traficul fusese suspendat duminică după-amiaza, după ce viscolul puternic și vizibilitatea redusă au făcut deplasarea imposibilă pentru șoferi.

Circulația pe DN 67C, între Novaci și Rânca, a fost reluată oficial luni, începând cu ora 9:15, conform anunțului făcut de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

Traficul pe acest tronson (km 16 – 34+800) fusese suspendat încă de duminică după-amiaza din cauza condițiilor meteo extreme; vântul extrem de puternic a viscolit zăpada, reducând vizibilitatea aproape de zero și făcând deplasarea imposibilă.

Odată cu redeschiderea drumului, autoritățile și Centrul Infotrafic fac apel la prudență maximă din partea conducătorilor auto.

Drumarii avertizează că zona montană rămâne sub incidența fenomenelor de iarnă și solicită participanților la trafic să nu pornească la drum fără ca autoturismele să fie echipate corespunzător pentru zăpadă și gheață.