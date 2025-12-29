Circulația pe DN 67C, între Novaci și Rânca, a fost reluată oficial luni, începând cu ora 9:15, conform anunțului făcut de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

Traficul pe acest tronson (km 16 – 34+800) fusese suspendat încă de duminică după-amiaza din cauza condițiilor meteo extreme; vântul extrem de puternic a viscolit zăpada, reducând vizibilitatea aproape de zero și făcând deplasarea imposibilă.

Odată cu redeschiderea drumului, autoritățile și Centrul Infotrafic fac apel la prudență maximă din partea conducătorilor auto.

Drumarii avertizează că zona montană rămâne sub incidența fenomenelor de iarnă și solicită participanților la trafic să nu pornească la drum fără ca autoturismele să fie echipate corespunzător pentru zăpadă și gheață.