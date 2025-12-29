Cum s-a produs confuzia?

Incidentul a avut loc în luna noiembrie 2025, la Spitalul Universitar Queen Elizabeth, unul dintre cele mai mari centre medicale din Scoția. Potrivit informațiilor oficiale, personalul morgii a încurcat corpurile a doi pacienți decedați, iar eroarea nu a fost observată decât după ce una dintre familii a organizat incinerarea, crezând că își conduce pe ultimul drum ruda.

Situația a ieșit la iveală abia ulterior, în momentul în care s-au făcut verificări suplimentare legate de documente și proceduri funerare. Descoperirea a provocat un val de suferință și indignare, afectând profund ambele familii implicate.

Reprezentanții NHS Greater Glasgow and Clyde, instituția care administrează spitalul, au confirmat că incidentul a fost cauzat de nerespectarea protocoalelor interne privind identificarea și etichetarea corpurilor. Directorul medical al instituției, Scott Davidson, a transmis un mesaj public de scuze, recunoscând gravitatea situației și impactul emoțional produs.

„Regretăm profund această eroare și suferința suplimentară provocată familiilor într-un moment extrem de dificil. Există proceduri clare și stricte pentru gestionarea corpurilor decedaților, însă, în acest caz, acestea nu au fost urmate corespunzător”, a precizat oficialul NHS.

Ca urmare a incidentului, conducerea serviciului de sănătate a demarat o anchetă internă pentru a clarifica exact cum s-a produs confuzia și pentru a preveni repetarea unor astfel de situații. Angajații implicați direct în eroare au fost identificați și suspendați temporar din funcție pe durata investigației.

Autoritățile sanitare din Scoția au anunțat că vor revizui procedurile existente, subliniind că astfel de incidente sunt extrem de rare, dar inacceptabile, mai ales în contextul respectului datorat persoanelor decedate și familiilor acestora.