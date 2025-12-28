Președintele american Donald Trump a declarat că, în cazul în care se va ajunge la un acord de pace în conflictul dintre Ucraina și Rusia, Ucraina va beneficia de garanții de securitate „puternice”. Trump a precizat că țările europene sunt implicate activ în conturarea acestui plan și că își doresc ca acordul să reușească.

El a menționat că nu are un termen-limită impus pentru finalizarea negocierilor, ci obiectivul său este „să pună capăt războiului”. Liderul de la Casa Albă a adăugat că planul de pace a intrat în „ultimele etape” și că atât Volodimir Zelenski, cât și Vladimir Putin, tratează procesul cu seriozitate.

„Vor exista garanții de securitate. Ele vor fi puternice. iar ţările europene sunt foarte implicate”, a declarat preşedintele amerian la primirea omologului său ucrainean în vederea discutării acestui plan. „Eu n-am un termen-limită. Ştiţi care este termenul meu limită? Să pun capăt tăzboiului”, a declarat el.

Donald Trump a dat asigurări că relansarea economică post-conflict va aduce beneficii importante tuturor părților implicate. El a afirmat că „se vor face averi” odată ce acordul va fi implementat și a lăudat contribuția țărilor europene, pe care le consideră implicate și eficiente în proces.

„Se vor face averi după ce se va lansa acest lucru”, a dat asigurări Donald Trump.

În cadrul unei declarații făcute alături de Zelenski, pe treptele reședinței sale din Florida, Trump a spus că în jurul acestui plan s-au adunat „oameni geniali” care doresc finalizarea cu succes a acordului. El a reafirmat sprijinul Statelor Unite și al aliaților europeni pentru procesul de pace.„Sunt nişte oameni geniali care doresc ca acordul să fie un succes. Ei vor ca acest lucru să se facă şi ne vor susţine”, a dat el asigurări.

Referindu-se la acțiunile militare recente, Trump a remarcat că Ucraina „a atacat mult Rusia”, dar a explicat că acest lucru s-a întâmplat „din necesitate” și că nu face această afirmație într-un sens negativ.„Ucraina a atacat mult Rusia”, de ”nevoie”, a declarat şeful statului american. „Nu spun asta în mod negativ”, a temperat el.

”Cred că avem bazele unui acord”, a spus Donald Trump. Președintele SUA a mai spus că Vladimir Putin este ”serios în privința păcii. Prea mulți oameni au murit și cred că ambii președinți vor să încheie un acord”, a spus el.

”Cred cu adevărat că avem bazele unui acord care este bun pentru Ucraina, bun pentru toată lumea. Nu există nimic mai important.”

Președintele SUA l-a lăudat pe Zelenski și poporul ucrainean.

El a adăugat că va exista un acord de securitate „puternic” pentru Ucraina și că „națiunile europene sunt foarte implicate”.

„Simt că națiunile europene au fost de-a dreptul grozave și sunt pe deplin în acord cu această întâlnire și cu finalizarea unei înțelegeri. Toți sunt oameni formidabili.”

Cei doi vor discuta despre planul de pace în 20 de puncte prezentat de Zelenski. Principalele discuții sensibile vizează cedările teritoriale propuse Ucrainei de Trump din regiunea Donbas, eventualul control rusesc asupra centralei nucleare de la Zaporojie, reconstrucția țării și garanțiile de securitate pe care Kievul ar urma să le primească.

Președintele american a anunțat că a discutat telefonic cu Vladimir Putin, convorbirea precedând întrevederea crucială cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Moscova afirmă că apelul Trump-Putin a durat peste o oră și a fost inițiat de președintele SUA, potrivit Sky News. Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de o oră și 15 minute, a declarat jurnaliștilor consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

Acesta a precizat că apelul — care a avut un „ton amical” și a inclus un schimb de „urări de Crăciun” — a fost inițiat de SUA, deoarece Trump a dorit să discute despre conflictul din Ucraina înainte de întâlnirea cu Zelenski.