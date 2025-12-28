Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat printr-o postare pe platforma Truth Social că a purtat o conversație telefonică „fructuoasă și foarte productivă” cu omologul său rus, Vladimir Putin. Acest dialog strategic a avut loc cu doar câteva ore înainte de întâlnirea oficială programată la Mar-a-Lago, în Florida, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Deși Casa Albă nu a oferit detalii specifice despre temele abordate cu liderul de la Kremlin, confirmarea rapidă venită de la Moscova prin vocea lui Dmitri Peskov subliniază importanța acestui contact diplomatic preliminar.

Centrul discuțiilor de astăzi dintre Trump și Zelenski este un plan de pace structurat în 20 de puncte, document pe care liderul de la Kiev îl consideră o bază solidă pentru încheierea conflictului declanșat în urmă cu aproape patru ani. Această variantă reprezintă rezultatul unor negocieri intense derulate în ultimele săptămâni, menite să modifice un proiect anterior de 28 de puncte, criticat inițial pentru o viziune considerată mult prea favorabilă intereselor Moscovei.

În ciuda progreselor făcute în redactarea planului, rămân încă două obstacole majore asupra cărora Ucraina și Statele Unite nu au ajuns la un consens. Mai este de discutat pe tema definirii clare a frontierelor și a statutului zonelor aflate sub ocupație. Securitatea energetică este și ea pe listă. Se discută viitorul centralei nucleare de la Zaporojie, punct strategic de o importanță critică pentru ambele tabere.

În timp ce Washingtonul și Kievul încearcă să armonizeze aceste ultime divergențe, tonul de la Moscova rămâne unul contondent la adresa partenerilor occidentali. Recent, Serghei Lavrov a declarat că Uniunea Europeană reprezintă „principalul obstacol în calea păcii”, sugerând că implicarea blocului comunitar ar putea complica eforturile de mediere coordonate de administrația Trump.