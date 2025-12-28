Vântul de o violență extremă a provocat pagube însemnate în județul Brașov pe parcursul zilei de duminică, 28 decembrie, însă, din fericire, reprezentanții ISU Brașov nu au raportat victime.

În municipiul reședință, forța vijeliei a smuls tabla de pe acoperișurile a două blocuri, a desprins bucăți de bitum de pe un al treilea imobil și a pus în pericol trecătorii prin desprinderea unei reclame stradale.

Probleme similare s-au înregistrat și în orașul Râșnov, unde rețeaua electrică a unei locuințe a fost grav afectată.

Pompierii militari au intervenit cu autospeciale și scări pentru securizarea elementelor de construcție, în timp ce echipele Electrica au lucrat la remedierea avariilor la rețeaua de curent.

Situația a fost critică și pe arterele rutiere din județ. Drumarii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) au acționat pe parcursul întregii dimineți cu peste 100 de utilaje de deszăpezire și intervenție, în special pe DN73A, între Zărnești și Poiana Mărului, pentru a îndepărta arborii prăbușiți pe carosabil.

Condițiile rămân extrem de dificile, având în vedere că sudul județelor Brașov și Sibiu se află sub Cod Roșu de viscol până luni dimineață. La altitudini de peste 1.700 de metri, viteza vântului depășește 120 km/h, fenomenele fiind de o intensitate devastatoare; un exemplu al forței naturii este distrugerea completă a cabinetului medical Salvamont de pe vârful Păpușa, din județul Gorj, care a fost pur și simplu spulberat de rafale.