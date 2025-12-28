Alexandru Rogobete, după incendiul din Sectorul 6: „Mă îngrijorează numărul mare de pacienți cu arsuri severe. Este mult peste media UE”

Alexandru Rogobete, îngrijorat de numărul mare de cazuri de pacienți cu arsuri. Foto/Arhivă
Alexandru Rogobete, îngrijorat de numărul mare de cazuri de pacienți cu arsuri. Foto/Arhivă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a oferit detalii despre intervenția autorităților în urma incendiului masiv izbucnit la un depozit de 2.000 mp din Sectorul 6 al Capitalei. Oficialul a subliniat că, deși nu există victime raportate până în acest moment. Ministerul Sănătății monitorizează situația în timp real alături de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Recomandări pentru populație în contextul incendiului din Sectorul 6

În contextul degajărilor mari de fum, ministrul Sănătății au enumerat un set de reguli stricte pentru locuitorii din zonă, solicitându-le să mențină ferestrele închise și să oprească sistemele de ventilație. „Zona trebuie evitată atât pentru protejarea sănătății, cât și pentru a permite pompierilor o intervenție rapidă”, a declarat Rogobete.

Acesta a precizat că, deși nu este cazul unei activări pentru victime multiple, Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (COSU) este pregătit să preia comanda, iar spitalele bucureștene sunt în alertă pentru a prelua eventuale cazuri de intoxicație sau arsuri.

Tot mai multe cazuri de pacienți cu arsuri grave

Alexandru Robogete s-a declarat profund îngrijorat de incidența ridicată a cazurilor de arsuri grave din România, cifre care depășesc semnificativ media europeană. Doar în ultima săptămână, sistemul medical a preluat opt pacienți cu arsuri severe, mulți dintre aceștia fiind victime ale unor conflicte violente („heteroagresiuni”).

Un caz recent cutremurător a avut loc noaptea trecută în județul Olt, unde membrii unei familii s-au incendiat reciproc în timpul unui conflict domestic. De asemenea, Rogobete a reamintit tragedia de Crăciun de la Onești, unde doi pacienți cu arsuri pe 60%, respectiv 90% din suprafața corpului, au fost stabilizați la Spitalul Județean Bacău și transferați ieri către o clinică specializată din Belgia.

Campanie națională de conștientizare pentru 2026

Având în vedere că majoritatea acestor tragedii provin din comportamente ce pot fi prevenite, Ministerul Sănătății anunță intenția de a lansa anul viitor o amplă campanie de conștientizare. „Anul viitor va trebui să declanșăm o nouă campanie de informare. Numărul pacienților cu arsuri grave provocate din cauze evitabile este mult prea mare, iar aceștia reprezintă cazuri medicale extrem de complexe și dificil de gestionat”, a declarat Alexandru Rogobete.