Recomandări pentru populație în contextul incendiului din Sectorul 6

În contextul degajărilor mari de fum, ministrul Sănătății au enumerat un set de reguli stricte pentru locuitorii din zonă, solicitându-le să mențină ferestrele închise și să oprească sistemele de ventilație. „Zona trebuie evitată atât pentru protejarea sănătății, cât și pentru a permite pompierilor o intervenție rapidă”, a declarat Rogobete.

Acesta a precizat că, deși nu este cazul unei activări pentru victime multiple, Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (COSU) este pregătit să preia comanda, iar spitalele bucureștene sunt în alertă pentru a prelua eventuale cazuri de intoxicație sau arsuri.

Tot mai multe cazuri de pacienți cu arsuri grave

Alexandru Robogete s-a declarat profund îngrijorat de incidența ridicată a cazurilor de arsuri grave din România, cifre care depășesc semnificativ media europeană. Doar în ultima săptămână, sistemul medical a preluat opt pacienți cu arsuri severe, mulți dintre aceștia fiind victime ale unor conflicte violente („heteroagresiuni”).

Un caz recent cutremurător a avut loc noaptea trecută în județul Olt, unde membrii unei familii s-au incendiat reciproc în timpul unui conflict domestic. De asemenea, Rogobete a reamintit tragedia de Crăciun de la Onești, unde doi pacienți cu arsuri pe 60%, respectiv 90% din suprafața corpului, au fost stabilizați la Spitalul Județean Bacău și transferați ieri către o clinică specializată din Belgia.

Campanie națională de conștientizare pentru 2026

Având în vedere că majoritatea acestor tragedii provin din comportamente ce pot fi prevenite, Ministerul Sănătății anunță intenția de a lansa anul viitor o amplă campanie de conștientizare. „Anul viitor va trebui să declanșăm o nouă campanie de informare. Numărul pacienților cu arsuri grave provocate din cauze evitabile este mult prea mare, iar aceștia reprezintă cazuri medicale extrem de complexe și dificil de gestionat”, a declarat Alexandru Rogobete.