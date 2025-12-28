Vreme rea în Suedia

Potrivit informațiilor transmise de autorități și citate de AFP, furtuna a traversat regiunea sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică, aducând rafale violente care au smuls copaci din rădăcini și au îngreunat serios circulația rutieră și feroviară.

Unul dintre decese a fost raportat în localitatea Hofors, din Suedia, unde un bărbat de aproximativ 60 de ani, aflat la muncă într-o zonă forestieră, a fost lovit de un copac doborât de vânt. Acesta a fost transportat de urgență la spital, însă a murit din cauza rănilor suferite.

Al doilea caz a fost semnalat în apropierea stațiunii de schi Kungsberget, în centrul Suediei. Un bărbat în vârstă de circa 50 de ani a fost rănit grav după ce un arbore s-a prăbușit peste el și a decedat ulterior la spital, au precizat reprezentanții poliției din regiunea Gävleborg.

Cel de-al treilea deces a avut loc în nordul țării și a fost confirmat de compania regională de electricitate Hemab. Victima era un angajat al firmei, aflat în timpul serviciului, iar primele informații indică faptul că acesta a fost lovit mortal tot de un copac smuls de furtună, potrivit postului public SVT.

Pe lângă pierderile de vieți omenești, furtuna Johannes a produs avarii majore în rețelele electrice. În Finlanda, peste 85.000 de gospodării erau încă fără curent electric duminică, după ce inițial aproximativ 180.000 au fost afectate. Companiile de energie au avertizat că remedierea defecțiunilor ar putea dura mai multe zile, din cauza condițiilor meteo dificile și a pagubelor extinse.

Situația rămâne complicată și în Suedia, unde, conform agenției TT, cel puțin 44.000 de gospodării se confruntau în continuare cu întreruperi de electricitate. Autoritățile au îndemnat populația să evite deplasările în zonele împădurite și să respecte avertizările emise, întrucât vântul puternic și condițiile periculoase pot persista.