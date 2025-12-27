Florin Călinescu: „Nicușor ne-a ascuns că nu a făcut Sorbona!”

„Nu poți să zici așa cum zice despre Trump... președintele României. M-am luat cu mâinile de cap, m-am lovit cu capul de sobă, am scăpat prăjiturile pe jos, jumările, tot s-a făcut praf, când l-am auzit cum s-a dat la Trump.

Am înțeles că ne-ai ascuns că n-ai făcut Sorbona, ai făcut la școala de popi de la Sorbona. Am înțeles că n-ai o diplomă în regulă, cu acte, cu poză, cu nu știu ce. Am înțeles că ți-ai ales tu un coordonator rus, de origina rusă, pentru lucrare...unde e rusul?

Am înțeles ca ai mințit neclipind în camera de filmat că nu vei mări și așa, ok... Dar, tu să-i chemi pe ăia, pe acolo, pe doamna Delia și pe doamna Țoiu și să spui...vrăjeală, îți dai seama că sunt niște băieți în spatele lui care râd de el. Măi, băieți, cu cine aș putea să fac eu glume? Domnule președinte cu regele, împăratul insulei Șerpilor puteți să vă permiteți orice. Bine, cu ăla îmi permit. Când vizitez Insula Șerpilor?”, a mărturisit Florin Călinescu, exclusiv la Realitatea PLUS.