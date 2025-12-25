Stare de urgenţă de Crăciun la Los Angeles

Un fenomen meteorologic de amploare, cunoscut sub denumirea de „râu atmosferic”, urmează să traverseze California până la sfârșitul săptămânii. Acest sistem transportă cantități uriașe de vapori de apă din regiunile tropicale și este așteptat să aducă precipitații echivalente cu mai multe luni de ploi într-un interval foarte scurt de timp.

Serviciile meteorologice americane au avertizat, încă din Ajunul Crăciunului, că sunt posibile revărsări rapide și pe scară largă, subliniind că atât viețile oamenilor, cât și bunurile materiale se află într-un pericol serios. Sudul Californiei a fost plasat sub alertă maximă până joi dimineață.

Guvernatorul statului, Gavin Newsom, a anunțat oficial instituirea stării de urgență în Los Angeles și în alte comitate din sud, pentru a permite mobilizarea rapidă a resurselor necesare intervențiilor.

Pe străzile din Los Angeles, atmosfera sărbătorilor a fost umbrită de vremea severă. Mulți locuitori au renunțat la deplasări și reuniuni de familie, temându-se de condițiile periculoase de trafic. „Am primit prea multe alerte ca să ignor riscul. Am decis să rămânem acasă”, a declarat un locuitor pentru presa locală.

Evacuări și pene de curent

Încă de miercuri dimineață, mai mulți arbori doborâți de vânt au blocat drumuri importante, iar mii de gospodării au rămas fără electricitate. Poliția din Los Angeles a anunțat că peste 200 de locuințe au fost evacuate preventiv, în timp ce alte cartiere se află sub avertisment de evacuare.

Zonele cele mai expuse sunt bazinul Los Angelesului și orașul de coastă Santa Monica. În unele momente, autoritățile au emis chiar și alerte temporare de tornadă pentru anumite localități din comitat, ulterior retrase.

Centre de adăpost au fost deschise pentru persoanele evacuate, iar unele dintre acestea au început deja să primească locuitori afectați, potrivit presei americane.

Cartierele Pacific Palisades și Malibu, afectate sever de incendii în urmă cu aproape un an, sunt monitorizate atent, din cauza riscului crescut de alunecări de teren provocate de solul deja instabil.

Trafic paralizat și fenomene extreme

Autoritățile au avertizat populația să evite deplasările neesențiale, mai ales în zonele predispuse la inundații. Numeroase artere rutiere au fost blocate de ambuteiaje, iar unele drumuri au fost închise complet. Imagini difuzate de televiziunile locale arată mașini oprite în ploaie torențială, cu circulația aproape paralizată.

În paralel, ninsori consistente sunt prognozate până vineri în Munții Sierra Nevada, unde deja s-a depus un strat important de zăpadă. Meteorologii avertizează asupra riscului de torente de noroi și alunecări de teren, mai ales în zonele montane și în canioane.

Furtuna este însoțită de rafale de vânt ce pot depăși 80 km/h, crescând riscul de prăbușire a copacilor și a stâlpilor de electricitate, pe fondul unui sol saturat de apă.

Specialiștii atrag atenția că astfel de fenomene extreme devin tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice generate de activitatea umană, amplificând vulnerabilitatea unor regiuni deja afectate de dezastre naturale recente.