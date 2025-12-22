Ploile torențiale, neobișnuite pentru un oraș cunoscut pentru clima sa aridă, au generat inundații extinse și au perturbat serios viața de zi cu zi a locuitorilor. Numeroase străzi au fost acoperite de apă, iar circulația rutieră a devenit dificilă, în special în cartierele rezidențiale.

Martorii spun că problemele au apărut treptat, pe măsură ce solul s-a saturat cu apă. „Drumurile secundare au fost greu practicabile încă de ieri, însă situația a început să se amelioreze în ultimele ore”, a declarat un comerciant local, citat de presa internațională.

Orașul deșertic, pus la încercare de vremea extremă

După mai multe zile de ploi intense, apa infiltrată în sol a slăbit structura terenului, iar în anumite zone acesta nu a mai rezistat, ducând la surpări spectaculoase. Vehiculele aflate în apropiere au fost surprinse de incident, fiind avariate sau blocate în zonele afectate.

Astfel de episoade sunt rare în Dubai, însă atunci când se produc, pot avea consecințe serioase, tocmai din cauza infrastructurii adaptate unui climat predominant uscat. Specialiștii atrag atenția că fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai frecvente, iar orașele care nu sunt obișnuite cu astfel de condiții pot deveni vulnerabile.

Echipele de intervenție lucrează pentru degajarea zonelor afectate și prevenirea unor noi incidente.