Ce au transmis autoritățile în acest caz?

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, apelul la 112 a fost făcut în jurul serii, iar la fața locului s-au deplasat patru subofițeri cu o autospecială de stingere, echipată cu modul de descarcerare, precum și o ambulanță SMURD.

Până la sosirea salvatorilor, bărbatul fusese deja eliberat de sub dărâmături. Echipajul medical i-a acordat primul ajutor la fața locului, acesta prezentând leziuni și contuzii multiple, iar ulterior a fost transportat la spitalul din zonă pentru investigații suplimentare.

În paralel, pompierii au acționat pentru evacuarea locuitorilor din gospodăria afectată și din cele din apropiere, existând riscul ca terenul să mai cedeze. În total, șase persoane au fost scoase preventiv din zonă, printre ele aflându-se și un bebeluș.

„Au fost luate măsuri de izolare a perimetrului pentru a preveni alte incidente. A fost anunțată compania de electricitate, întrucât un stâlp de medie tensiune risca să se prăbușească după ce malul de pământ i-a afectat fundația. De asemenea, au fost informate autoritățile locale pentru a identifica spații temporare de cazare pentru familiile evacuate”, au transmis reprezentanții ISU Tulcea.

Chiar dacă li s-a oferit sprijin pentru adăpostire, familiile afectate au refuzat ajutorul, alegând să se mute temporar la rude.

Autoritățile locale și echipajele ISU monitorizează în continuare zona, pentru a evalua riscul unor noi prăbușiri. O anchetă urmează să stabilească cauzele exacte ale cedării terenului, într-o zonă unde solul este instabil și afectat frecvent de infiltrații de apă.