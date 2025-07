Totul s-a petrecut în jurul orei 17:00, pe Tanjong Katong Road South, unde carosabilul s-a surpat neașteptat, formând o cavitate imensă plină cu apă. În acel moment, un autoturism condus de o femeie a fost prins în mijlocul prăbușirii și a căzut în groapă. Șoferița a fost salvată la timp de muncitorii aflați în apropiere, care au intervenit rapid, folosind o frânghie pentru a o scoate la suprafață.

Consiliul pentru Utilități Publice (PUB) din Singapore a confirmat că incidentul s-a produs în apropierea unui șantier activ, unde se desfășurau lucrări de infrastructură. Oficialii au anunțat că zona a fost imediat izolată, iar o echipă de specialiști a fost trimisă la fața locului pentru a investiga cauzele exacte ale surpării și pentru a începe reparațiile.

„Prioritatea noastră este siguranța publicului. Zona afectată a fost securizată, iar cercetările pentru stabilirea cauzelor prăbușirii sunt în desfășurare”, a declarat un purtător de cuvânt al agenției.

Martorii care au asistat la scena au surprins momentul în care mașina a fost înghițită de craterul format în asfalt. Clipurile video, care arată autoturismul aproape complet scufundat în apă, au fost distribuite rapid online și au atras zeci de mii de reacții în doar câteva ore.

Femeia aflată la volan a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Din fericire, viața ei nu este în pericol, dar autoritățile au anunțat că vor efectua evaluări suplimentare ale terenului pentru a preveni incidente similare.

