Agenția Meteorologică Centrală din Taiwan a estimat magnitudinea la 6,1, în timp ce Institutul American de Geofizică (USGS) a indicat o valoare de 6,0. Cutremurul s-a produs la ora locală 17:47 (11:47, ora României), având epicentrul în comitatul Taitung, o zonă situată în sud-estul insulei.

Cutremur de mică adâncime, resimțit pe o arie extinsă

Potrivit datelor oficiale, seismul a avut loc la o adâncime de aproximativ 10–12 kilometri, ceea ce explică faptul că a fost perceput pe o arie largă. Mișcarea telurică a fost resimțită inclusiv în nordul țării, în Taipei, unde clădirile s-au zguduit vizibil, determinând mulți locuitori să iasă temporar din imobile.

Agenția taiwaneză responsabilă cu situațiile de urgență a transmis că, imediat după cutremur, nu au fost înregistrate sesizări privind avarii ale infrastructurii de transport sau alte pagube semnificative.

Scene de panică în zonele apropiate de epicentru

Posturile locale de televiziune au difuzat imagini surprinse în orașul Taitung, care arată produse căzute de pe rafturi și sparte în supermarketuri, semn că seismul a avut o intensitate considerabilă în apropierea epicentrului. Cu toate acestea, autoritățile nu au raportat incidente grave sau răniți.

Magnitude 6.1 earthquake rocks southeastern Taiwan



Taiwan, o zonă cu risc seismic ridicat

Taiwanul este frecvent afectat de cutremure, fiind situat la întâlnirea a două plăci tectonice majore și în apropierea așa-numitei „Centuri de Foc a Pacificului”, cea mai activă regiune seismică de pe glob.

Cel mai recent seism major a avut loc în aprilie 2024, când un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit insula, provocând moartea a cel puțin 17 persoane și distrugeri importante, în special în zona Hualien. Acel eveniment a fost considerat cel mai puternic din ultimii 25 de ani.

Cea mai gravă catastrofă seismică din istoria Taiwanului rămâne însă cutremurul din 1999, cu magnitudinea de 7,6, care a provocat pierderi umane masive și pagube uriașe. Importanța strategică a insulei este amplificată de faptul că aici se află numeroase unități industriale care produc aproximativ jumătate din cipurile fabricate la nivel mondial.

Autoritățile monitorizează în continuare situația și nu exclud apariția unor replici în orele sau zilele următoare.