Cutremur de proporții în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami

Un cutremur de mare amploare s-a produs luni
Un nou cutremur major, cu magnitudinea de 6,7 pe scara Richter, a lovit vineri nord‑estul Japoniei, într-o regiune afectată și în trecut de seisme puternice. Autoritățile au emis și o avertizare de tsunami. Luni, zona fusese lovită de un seism mult mai puternic, de 7,5.

Agenția Meteorologică Japoneză a raportat că seismul s-a produs la ora locală 11:44, la o adâncime redusă, de aproximativ 20 de kilometri, ceea ce crește probabilitatea unor perturbări în zona limitrofă, conform AlJazeera.