Un bărbat de 33 de ani este cercetat de poliţiştii din Constanţa după ce a chinuit un câine, la Năvodari, incidentul fiind surprins de o cameră de supraveghere. În imaginile făcute publice, se observă cum bărbatul ia câinele în braţe şi îl aruncă la pământ, apoi îl imobilează şi pare că îl strânge de gât.