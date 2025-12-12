Agenția Meteorologică Japoneză a raportat că seismul s-a produs la ora locală 11:44, la o adâncime redusă, de aproximativ 20 de kilometri, ceea ce crește probabilitatea unor perturbări în zona limitrofă, conform AlJazeera.
Institutul Geologic al Statelor Unite a confirmat o magnitudine de 6,7.
Autoritățile au emis rapid un avertisment de tsunami, chiar dacă, pentru moment, nu au fost semnalate valuri semnificative.
Nicio avarie la instalațiile nucleare
Autoritatea de Reglementare Nucleară din Japonia a anunțat că nu există semne de anomalii la instalațiile nucleare din zonă. Cutremurul de luni a provocat pagube materiale majore, a rănit cel puțin 50 de persoane și a declanșat alerte de urgență în mai multe prefecturi. Valurile de tsunami au atins înălțimi de aproximativ 1 metru.