Cercetătorii de la Universitatea din Florida au demonstrat că plasarea unui burete bine umezit în cuptorul cu microunde pentru două minute poate distruge până la 99% din bacteriile și mucegaiul acumulate în structura sa poroasă. Procesul se bazează pe aburul clocotitor generat în interiorul spumei. Acesta pătrunde în straturile adânci ale buretelui, acolo unde murdăria și agenții patogeni se acumulează cel mai ușor.

Cuptorul cu microunde acționează nu doar la suprafață, ci la nivel structural, ceea ce face metoda mult mai eficientă decât alte soluții comerciale. Rezultatul este un burete igienizat, care își recapătă prospețimea și poate fi folosit pentru o perioadă mai lungă fără riscul de a răspândi bacterii pe vase și ustensile.

Înainte de a utiliza trucul cu buretele umed în cuptorul cu microunde, este esențial ca buretele să fie pregătit corespunzător. Orice element metalic atașat, cum ar fi racletele sau inserturile abrazive metalice, trebuie eliminat. Altfel, există un risc ridicat de deteriorare a cuptorului și de apariție a unor scântei periculoase.

Metoda este considerată deosebit de utilă pentru bureții folosiți la manipularea cărnii și a peștelui crud, deoarece aceștia acumulează cel mai des bacterii periculoase precum salmonela și E. coli. Aburul fierbinte neutralizează aceste microorganisme, făcând buretele din nou sigur pentru utilizare. Astfel, se reduce nu doar riscul de contaminare alimentară, ci și disconfortul creat de mirosurile persistente care apar în timp.

După dezinfecția cu ajutorul cuptorului cu microunde, buretele nu își schimbă doar nivelul de igienă, ci și durata de viață. Tratamentul cu abur redă elasticitatea și prospețimea materialului, ceea ce înseamnă că buretele nu trebuie înlocuit atât de des. Această practică poate fi integrată cu ușurință în rutina săptămânală a gospodăriei, fiind simplă, rapidă și accesibilă.

Un alt aspect important este faptul că apa simplă, fără aditivi sau detergenți, poate obține rezultate remarcabile în eliminarea bacteriilor. Această eficiență surprinzătoare arată că metodele fără substanțe chimice pot fi la fel de bune, uneori chiar mai bune decât produsele specializate, atunci când sunt aplicate corect. Igienizarea regulată previne transformarea unui burete obișnuit într-un mediu propice proliferării microorganismelor, lucru esențial pentru o bucătărie curată și sigură.

Metoda propusă de cercetătorii de la Universitatea din Florida a devenit rapid una dintre cele mai folosite soluții practice pentru dezinfectarea bureților. Simplitatea ei, asociată cu eficiența confirmată științific, o transformă într-un instrument indispensabil în orice bucătărie. Procedura nu necesită decât un burete, apă și două minute, ceea ce o face accesibilă tuturor.

În plus, repetarea regulată a procesului ajută la menținerea igienei generale în spațiul de lucru din bucătărie. În condițiile în care buretele este unul dintre cele mai contaminate obiecte din casă, o rutină de curățare bazată pe acest truc poate preveni acumularea de bacterii care altfel ar ajunge pe farfurii, tacâmuri sau suprafețe, potrivit sursei.