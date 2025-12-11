Motivul rechemării produselor este precauția, după ce a fost identificată prezența bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine. Rechemarea vizează strict loturile menționate mai jos; celelalte produse Nestlé NAN nu sunt afectate.

Produsele și loturile afectate

NAN 1 Comfortis 800 g: Lot nr. 52820346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027 Lot nr. 52820346AE, data durabilității minimale: 31.10.2027

NAN 1 Optipro 800 g: Lot nr. 52850346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027 Lot nr. 52850346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027

NAN 1 Optipro 400 g: Lot nr. 52880346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027



Consumatorii care au achiziționat produsele din loturile enumerate sunt rugați să nu le consume și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate (Auchan, Penny, Selgros, Kaufland, Carrefour). Contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Pentru informații suplimentare, Nestlé pune la dispoziție linia gratuită a consumatorului: 0800 863 785 (de luni până vineri, 09:00–18:00) sau adresa de email: contact@ro.nestle.com.

Lista magazinelor unde produsul poate fi returnat este mai jos.