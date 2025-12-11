Masa musculară – un „generator” natural de căldură

Mușchii sunt responsabili pentru o parte importantă din căldura internă a corpului. Cu cât ai mai multă masă musculară, cu atât produci mai multă căldură chiar și în stare de repaus. Cum bărbații au, în medie, o proporție musculară mai mare, ei își mențin temperatura mai ușor. Femeile, având mai puțini mușchi, pierd căldura mai rapid, în special la nivelul extremităților.

Grăsimea corporală – izolator intern, nu extern

Deși femeile au un procent mai ridicat de grăsime corporală, acest strat are rolul de a proteja organele interne, nu de a menține caldă suprafața pielii. Astfel, chiar dacă interiorul corpului rămâne bine izolat, mâinile și picioarele pot deveni reci mult mai repede.

Circulația sanguină – organismul feminin își apără centrul

Un alt factor crucial este modul în care sângele este direcționat prin corp. La frig, corpul feminin prioritizează alimentarea cu sânge a zonei centrale — acolo unde se află organele vitale — și reduce fluxul spre extremități. Rezultatul? Mâini și picioare reci, chiar dacă temperatura corpului este normală.

În plus, hormonul estrogen poate provoca o ușoară constricție a vaselor de sânge, ceea ce accentuează senzația de frig în situații de temperaturi scăzute.

Metabolismul – un ritm puțin mai lent

Metabolismul femeilor este, în general, cu câteva procente mai lent decât al bărbaților. Un metabolism mai redus înseamnă și o producție mai scăzută de căldură atunci când organismul este în repaus, ceea ce contribuie la senzația de frig.

Corpul feminin este programat să conserve energia

Toate aceste elemente — musculatură mai redusă, modul diferit de circulație a sângelui, metabolismul ușor mai lent și influența hormonală — fac ca femeile să fie mai sensibile la temperaturile scăzute. Nu este un mit și nici un stereotip: biologia feminină este adaptată pentru protecție și conservare, ceea ce duce inevitabil la un confort termic diferit față de cel al bărbaților.