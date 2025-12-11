De ce femeile simt mai des frigul decât bărbații? Răspunsul vine din biologie, nu din „sensibilitate”

Femei VS bărbați
Fenomenul prin care femeile par mai friguroase decât bărbații are o explicație științifică solidă, contrar ideii că ar fi vorba doar de sensibilitate sau obișnuință. Cercetările arată că diferențele dintre corpul feminin și cel masculin influențează direct modul în care este produsă și distribuită căldura în organism.

Masa musculară – un „generator” natural de căldură

Mușchii sunt responsabili pentru o parte importantă din căldura internă a corpului. Cu cât ai mai multă masă musculară, cu atât produci mai multă căldură chiar și în stare de repaus. Cum bărbații au, în medie, o proporție musculară mai mare, ei își mențin temperatura mai ușor. Femeile, având mai puțini mușchi, pierd căldura mai rapid, în special la nivelul extremităților.

Grăsimea corporală – izolator intern, nu extern

Deși femeile au un procent mai ridicat de grăsime corporală, acest strat are rolul de a proteja organele interne, nu de a menține caldă suprafața pielii. Astfel, chiar dacă interiorul corpului rămâne bine izolat, mâinile și picioarele pot deveni reci mult mai repede.

Circulația sanguină – organismul feminin își apără centrul

Un alt factor crucial este modul în care sângele este direcționat prin corp. La frig, corpul feminin prioritizează alimentarea cu sânge a zonei centrale — acolo unde se află organele vitale — și reduce fluxul spre extremități. Rezultatul? Mâini și picioare reci, chiar dacă temperatura corpului este normală.

În plus, hormonul estrogen poate provoca o ușoară constricție a vaselor de sânge, ceea ce accentuează senzația de frig în situații de temperaturi scăzute.

Metabolismul – un ritm puțin mai lent

Metabolismul femeilor este, în general, cu câteva procente mai lent decât al bărbaților. Un metabolism mai redus înseamnă și o producție mai scăzută de căldură atunci când organismul este în repaus, ceea ce contribuie la senzația de frig.

Corpul feminin este programat să conserve energia

Toate aceste elemente — musculatură mai redusă, modul diferit de circulație a sângelui, metabolismul ușor mai lent și influența hormonală — fac ca femeile să fie mai sensibile la temperaturile scăzute. Nu este un mit și nici un stereotip: biologia feminină este adaptată pentru protecție și conservare, ceea ce duce inevitabil la un confort termic diferit față de cel al bărbaților.