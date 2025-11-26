Ce se întâmplă, de fapt, în corp, când mergi 10 mii de pași pe zi

Mitul celor 10 mii de pași necesari pe zi, aproximativ echivalentul a 8 kilometri, provine dintr-o campanie de marketing pentru un pedometru timpuriu înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964, potrivit Eating Well. În ciuda începuturilor sale arbitrare, cercetările recente confirmă numeroasele beneficii ale realizării acestui număr zilnic de pași.

Iată ce beneficii poate avea mersul pe jos.

Îmbunătățește starea de spirit și funcția cognitivă

Mersul pe jos eliberează endorfine, care îmbunătățesc starea de spirit și ameliorează stresul și anxietatea, beneficii care sunt sporite atunci când mergi în aer liber. De asemenea, studiile au constatat îmbunătățiri semnificative ale sănătății mintale, oferind ameliorare a simptomelor de depresie și anxietate.

Îmbunătățește mobilitatea și sănătatea articulațiilor

Mersul pe jos este benefic pentru sănătatea articulațiilor, în special pentru cei cu osteoartrită la genunchi, scrie msn.com. De asemenea, poate ameliora durerile la genunchi.

Sprijină pierderea în greutate sănătoasă

Mersul pe jos, deși mai puțin viguros decât alergarea, crește eficient arderea caloriilor, ajutând la gestionarea și pierderea greutății.

Mersul pe jos îmbunătățește funcția pulmonară

Mersul regulat îmbunătățește funcția pulmonară prin creșterea capacității pulmonare, permițând un aport mai mare de oxigen la fiecare inhalare, potrivit The Times of India. Jurnalul de Reabilitare și Prevenire Cardiopulmonară indică faptul că mersul pe jos întărește mușchii respiratori, stimulează ventilația și îmbunătățește performanța generală a plămânilor, contribuind la îmbunătățirea rezistenței și sănătății, scrie aceeași sursă.

Îmbunătățește capacitățile imunitare

Mersul pe jos poate stimula sistemul imunitar, ajutând organismul să lupte împotriva infecțiilor și bolilor. Cercetările din British Journal of Sports Medicine arată că adulții care merg cel puțin 10.000 de pași zilnic au cu 43% mai puține șanse de a răci decât cei care merg mai puțin. Această îmbunătățire se datorează mișcării crescute a celulelor imune, funcționării mai bune a sistemului limfatic și inflamației reduse.

Promovează o recuperare mai rapidă

De asemenea, este o metodă eficientă de recuperare activă, ajutând la recuperarea musculară și la fluxul sanguin după exerciții fizice intense, prevenind rigiditatea și îmbunătățind recuperarea generală, după cum a raportat un studiu din 2022 în Journal of Functional Morphology and Kinesiology.