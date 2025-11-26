Neurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea, despre alimentația recomandată pentru un creier sănătos

Alimentația este foarte importantă pentru a avea un creier sănătos, conform neurochirurgului.

"Zahărul super rafinat este un toxic pentru creier", spune profesorul, care recomandă mierea, însă, tot el spune că aceasta trebuie pusă în cafea sau ceai după ce lichidele s-au răcit puțin.

"În lichidele fierbinți, mierea devine toxică", spune profesorul.

Apa este, de asemenea, recomandată pentru un creier sănătos, iar doctorul recomandă apa cât mai alcalină, deoarece aceasta schimbă PH-ul în organism.

Despre grăsimile în exces, specialistul ne spune că trebuie evitate. Totuși, slănina consumată în cantități mici ar fi recomandată pentru creier, de asemenea, și peștele gras.

"Al doilea creier al organismului este intestinul", spune doctorul, subliniind astfel importanța alimentației asupra întregului organism.

Totodată, recomandă de trei ori pe săptămână câte un pahar cu vin roșu, despre care spune că face bine creierului. Însă, dacă este consumat peste această cantitate alcoolul poate să afecteze creierul și să creeze dependență.

"Somonul gras este bun pentru creier. Contează foarte mult o alimentație cât mai curată, dar și mișcarea. Nu trebuie să lipsească fructele, semințele, nucile, semințele de dovleac. Sunt trei elemente descoperite de poporul sfânt: ceapa, usturoiul și busuiocul. Popoarele care vor să trăiască mult și sănătos trebuie să consume asta", spune profesorul, care a adăugat că și pătrunjelul este unul dintre aceste alimente recomandate pentru beneficiile aduse sănătății.

Ce activități și obiceiuri trebuie să adoptăm pentru un creier sănătos

Una dintre condițiile unui creier sănătos este, dacă se poate, să ne trezim cât mai devreme dimineața. Plimbarea în natură este, de asemenea, foarte importantă pentru un creier sănătos.

Conform profesorului Ciurea, bolile neurodegenerative ale creierului, precum Parkinson sau Alzheimer, pot fi prevenite, iar cea mai mare greșeală este să așteptăm să le tratăm. Acestea boli trebuie prevenite, susține neurochirurgul.

"Somnul este cel mai bun medicament împotriva Alzheimer. Somnul duce la refacere. Celula nervoasă nu poate să lucreze 24 din 24."

De asemenea, specialistul a declarat că somnul cel mai odihnitor este între orele 22-24. Acest lucru ar fi fost dovedit științific. În ce privește activitățile online și folosirea tehnologiei, neurochirurgul susține că acestea creează un fel de adicție și acoperă activitatea cerebrală.

"Este un mister creierul, din toate punctele de vedere. Noi suntem cam pe la 20% cu funcționarea creierului. Există o asemănare între creierul uman și toată constelația.Conștiința este produsul creierului uman. Al doilea secret al creierului este puterea minții. Alt fenoment foarte important: somn și veghe. Dimineața între 10-12 este maximum de activitate din punct de vedere hormonal, fizic și mental, dar și după amiaza între patru și șase este maximum de activitate cerebrală", a mai declarat sursa, în cadrul aceluiași interviu.

Tot o recomandare care vine din partea profesorului este să ne trezim cât mai devreme dimineața și să urmăm un ritual care constă în câteva activități simple. Trebuie început cu deschiderea geamului pentru a respira aer curat, să ascultăm o muzică frumoasă și să facem câteva exerciții de gimnastică. Micul dejun trebuie savurat fără grabă, iar cafeaua trebuie consumată în catități mici, deoarece spune profesorul, aceasta este ca un drog care dă dependență.

Aerul cât mai curat este, de asemenea, esențial pentru sănătatea noastră, de asemenea și socializarea.

"Singurătatea este mai rea decât sărăcia. Socializarea este foarte importantă. Aerul, alimentația, gândurile bune, starea de optimism, non-enervare, non-supărare."

Despre utilizare telefonului mobil, profesorul Ciurea spune că poate fi o activitate foarte nocivă dacă mobilul este folosit în exces.Telefonul mobil nu trebuie ținut în niciun caz lângă noi în timpul somnului, ci la distanță de cel puțin cinci metri, este recomandarea profesorului.

Nerecomandat este și ca acest dispozitiv să fie ținut pe o perioadă îndelungată de timp în buzunarul pantalonului. Iar utilizarea celularului ar trebui să se facă cât mai rar și dacă este posibil să se evite apropierea prea mare a acestuia de ureche, recomandându-se folosirea lui pe modul speaker.

Cititul ajută, de asemenea, creierul să rămână activ, însă, neurochirurgul nu recomandă cititul de pe o tabletă, ci din cărți.

Pentru a avea o memorie bună trebuie să repetăm, iar credința în Dumnezeu și rugăciunea au impact pozitiv asupra creierului, conform sursei precizate.

Totodată, o viață sexuală activă menține sănătate creierului, fiind un act fiziologic care face parte din viața noastră, conform aceleeași surse.

Alexandru Vlad Ciurea, o somitate în domeniul neurochirurgiei

Neurochirurgul Alexandru Vlad Ciurea a realizat până în prezent peste 23 de mii de operații pe creier. Doctorul, specializat în partea cerebrală, este o somitate în domeniul medicinei. În cadrul unui Podcast realizat de Cătălin Măruță a vorbit despre secretele creierului uman, dar și despre obiceiurile sale alimentare și fizice. De asemenea, a oferit sfaturi pentru a ne menține creierul sănătos și a evita anumite afecțiuni care pot fi prevenite mult mai ușor decât pot fi tratate.

"Noi cu puterea minții putem să influențăm ceea ce este în jur. (-) Trebuie să ne bucurăm că trăim pe acest Pământ, că pământul României este binecuvântat, a mai spus în cadrul podcastului profesorul Alexandru Vlad Ciurea.