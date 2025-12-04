1. Scrisul intențiilor și arderile simbolice

Scrie pe o foaie ce vrei să lași în urmă: frici, obiceiuri, gânduri limitative. Aprinde o lumânare și, cu grijă, arde foaia într-un bol de metal sau în chiuvetă. Vizualizează cum se eliberează.

Ce poți scrie?

„Renunț la frica de eșec”, „Eliberez nevoia de a controla tot”, „Îmi las trecutul să plece”.

2. Baie de Lună Plină (cu sare și plante)

Pregătește o baie caldă cu sare de mare, câteva picături de ulei esențial (lavandă, trandafir, salvie) și, opțional, petale de flori sau ierburi (mușețel, rozmarin).

Stinge luminile, aprinde o lumânare și relaxează-te. Gândește-te ce vrei să cureți din viața ta și cum te vrei simți după.

3. Meditație la lumina Lunii

Ieși în natură (sau la fereastră), inspiră adânc și meditează 5–15 minute privind Luna. Poți repeta în minte o afirmație, cum ar fi:

„Sunt pregătit(ă) să eliberez ce nu-mi mai servește.”

„Am încredere că Universul lucrează în favoarea mea.”

4. Curățarea cristalelelor și al spațiului

Luna Plină este ideală pentru reîncărcarea energetică a cristalelor. Lasă-le peste noapte la lumină (pe pervaz sau afară) și intenționează să fie curățate și energizate.

Tot acum, poți să cureți casa cu salvie albă, palo santo sau un bețișor de tămâie.

5. Dans, journaling sau orice îți face bine

Luna Plină este despre emoții intense – exprimă-le cum simți! Scrie în jurnal, dansează, plângi, cântă, pictează. Ce contează e să te simți autentic(ă), eliberat(ă), viu/vie.

Când se face ritualul?

Ideal, în seara exactă a Lunii Pline sau cu 24 de ore înainte/după. Nu trebuie să fie perfect – important e să fie sincer. Creează un spațiu intim, liniștit, cu lumânări, bețișoare parfumate sau muzică relaxantă.

Ritualurile de Lună Plină nu sunt despre vrăji sau superstiții, ci despre puterea ta de a te opri, asculta și realinia. E momentul să închei un ciclu, să te eliberezi și să creezi spațiu pentru nou.