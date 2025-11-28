De ce se pune grâu la încolțit de Sfântul Andrei

Conform tradiției, dacă grâul crește greu, sau chiar nu încolțește deloc, atunci urmează un an greu, plin de probleme și de provocări dificile. În multe culturi, grâul este considerat a fi un simbol al vieții, renașterii și al fertilității. În același timp, în țara noastră se spune că punerea de grâu la încolțit de Sfântul Andrei este o metaforă pentru renaștere și pentru încolțirea unei noi speranțe.

Această tradiție străveche încă mai este respectată de către credincioșii, chiar și în ziua de astăzi. Oamenii își doresc un an bun și cât mai ușor, așa că apelează la astfel de obiceiuri în încercarea de a oferi destinului o mână de ajutor.

Potrivit tradiției, chiar în ajunul zilei de Sfântul Andrei vor trebui alese boabe de grâu curate și neperiate. Apoi, ele trebuie puse într-un vas suficient de adânc, sau chiar într-un ghiveci. În acest punct, tradiția spune că trebuie pusă apă peste boabe, iar adesea ea trebuie schimbată de 2 – 3 ori.

Vasul va trebui pus într-un loc luminos și călduros, iar scopul este ca grâul să încolțească până la Crăciun. Cu cât firele de grâu sunt mai înalte, cu atât anul următor va fi mai prosper, spune tradiția.