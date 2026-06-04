Bărbat din Bihor, arestat după ce a încercat să răpească băiețelul unui cuplu de polițiști
Arest
Un bărbat din Aleșd a fost arestat preventiv după ce ar fi încercat să ia de la școală un copil de 7 ani, spunând că a fost trimis de tatăl băiatului, care este polițist. Incidentul s-a petrecut marți, la o școală gimnazială din orașul Aleșd.
Potrivit informațiilor apărute pe portalul instanțelor de judecată, bărbatul se numește Călin Valentin Varga. Acesta s-a prezentat în jurul orei 16 la unitatea de învățământ și le-ar fi spus cadrelor didactice că a venit să îl ia pe copilul unui cuplu de polițiști, susținând că a fost trimis chiar de tatăl băiatului.
Învățătoarea a sunat imediat familia copilului
Copilul fusese deja luat de părinți în momentul în care bărbatul a ajuns la școală. Învățătoarea a considerat însă situația suspectă și l-a contactat imediat pe tatăl elevului pentru a verifica informațiile primite. După incident, bărbatul a fost dus la audieri și reținut pentru 24 de ore, conform presei locale.
Arest preventiv și expertiză psihiatrică
Miercuri, Judecătoria Aleșd a dispus arestarea preventivă a lui Călin Valentin Varga. Acesta este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal, în forma tentativei. Potrivit surselor citate, bărbatul ar avea probleme psihice și a fost prezentat pentru o expertiză psihiatrică. Deocamdată, concluziile oficiale ale evaluării nu au fost făcute publice.
Citește și:
- 13:56 - Rețea de șantaj online destructurată în Dâmbovița. Doi soți ar fi obținut peste 300.000 de lei prin anunțuri matrimoniale false
- 13:54 - Primarul AUR din Siliștea Gumești, agresat în propriul birou. Anișoara Dicu a depus plângere penală împotriva viceprimarului PSD
- 13:46 - Zodiile care ar putea fi puse față în față cu trecutul în timpul lui Mercur retrograd. Foști parteneri și amintiri revin în prim-plan
- 13:38 - Budapesta își schimbă poziția privind aderarea Ucrainei la UE: cum a fost convis Peter Magyar și ce înseamnă asta pentru Kiev
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News