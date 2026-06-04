Rețea de șantaj online destructurată în Dâmbovița. Doi soți ar fi obținut peste 300.000 de lei prin anunțuri matrimoniale false

Sursă: Realitatea PLUS

Doi soți din județul Dâmbovița sunt acuzați că au pus la punct un mecanism de șantaj online prin care ar fi obținut sume importante de bani de la persoane cunoscute pe internet. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total depășește 300.000 de lei, iar mai multe victime ar fi fost constrânse să plătească pentru a evita publicarea unor imagini compromițătoare.

Ancheta vizează un bărbat de 30 de ani și o femeie de 32 de ani, suspectați că au folosit platforme matrimoniale pentru a intra în contact cu diverse persoane aflate în căutarea unei relații.

Cum funcționa presupusa schemă

Conform cercetărilor, cei doi ar fi publicat anunțuri pe site-uri de întâlniri și ar fi inițiat conversații cu utilizatori interesați. Ulterior, discuțiile ar fi fost direcționate către schimburi de imagini și materiale cu caracter intim.

Anchetatorii susțin că respectivele interacțiuni erau înregistrate, iar ulterior materialele obținute erau folosite pentru a exercita presiuni asupra victimelor.

Persoanele vizate ar fi fost amenințate că imaginile și înregistrările vor fi distribuite public sau trimise apropiaților dacă nu acceptă să achite diverse sume de bani.

Șapte victime ar fi plătit pentru a evita expunerea

Potrivit datelor strânse în dosar, cel puțin șapte persoane ar fi căzut în capcana întinsă de suspecți și ar fi transferat bani pentru a împiedica divulgarea informațiilor și imaginilor compromițătoare.

Valoarea totală a sumelor obținute prin această metodă este estimată la peste 300.000 de lei, ceea ce transformă cazul într-unul dintre cele mai importante dosare recente de șantaj online investigate în județul Dâmbovița.

Activitatea infracțională ar fi continuat și din detenție

Un aspect care a atras atenția anchetatorilor este faptul că presupusa activitate ilegală nu s-ar fi oprit după încarcerarea celor doi soți.

Potrivit informațiilor din dosar, aceștia ar fi continuat să coordoneze acțiunile cu ajutorul unei femei în vârstă de 29 de ani, suspectată că ar fi avut rolul de a facilita comunicarea și desfășurarea operațiunilor din exterior.

În urma investigațiilor, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, în timp ce cei doi soți sunt cercetați în continuare în stare de detenție.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili întreaga dimensiune a activității infracționale și pentru a identifica eventuale alte persoane prejudiciate.

De asemenea, anchetatorii încearcă să stabilească dacă în schemă au fost implicate și alte persoane care ar fi contribuit la obținerea sumelor de bani sau la gestionarea comunicării cu victimele.