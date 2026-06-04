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Actual· 1 min citire
Incendiu la o școală gimnazială. Pompierii au intervenit urgent
4 iun. 2026, 14:10
Incendiu
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Incendiu la o școală din Oradea! Flăcările au izbucnit într-o sală de clasă aflată la parter, iar fumul a inundat parterul și a ajuns inclusiv la etajele superioare. Din fericire, nu există victime.
Incendiu la o școală din Oradea
Pompierii au intervenit cu mai mult echipaje și au reușit să lichideze incendiul în aproximativ 10 minute.
În urma incendiului au ars un birou, scaune de birou, un laptop și o boxă audio. Potrivit ISU Crișana, cauza izbucnirii focului este încă în cercetare.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.
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