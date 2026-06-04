Incendiu devastator în Giurgiu. O locuință a fost mistuită de flăcări în timpul nopții

Sursă: Realitatea PLUS

O casă din localitatea Grădinari, județul Giurgiu, a fost distrusă complet în urma unui incendiu izbucnit în cursul nopții. Proprietarii au observat focul abia după ce acesta se extinsese puternic, iar intervenția pompierilor nu a mai putut salva imobilul.

Alarma a fost dată după miezul nopții, când locatarii unei gospodării din Grădinari au observat că una dintre cele două case aflate în curte era cuprinsă de flăcări. În momentul izbucnirii incendiului, proprietarii se aflau în cea de-a doua locuință și nu și-au dat seama imediat de pericol.

Flăcările au fost observate când incendiul era deja extins

Potrivit primelor informații, focul se manifesta violent în momentul în care a fost descoperit, ceea ce a redus considerabil șansele de salvare a construcției.

La scurt timp după apelul la numărul de urgență, la fața locului au fost mobilizate echipaje de intervenție din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu, respectiv pompierii de la Detașamentul Bolintin Deal.

Salvatorii au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o cisternă pentru alimentarea cu apă și un echipaj SMURD pregătit să acorde asistență medicală în caz de nevoie.

Locuința era construită în mare parte din lemn

La sosirea forțelor de intervenție, casa era deja cuprinsă în totalitate de flăcări. Materialele combustibile din structura imobilului au favorizat propagarea rapidă a incendiului, făcând imposibilă salvarea construcției.

Pompierii au acționat pentru lichidarea focului și pentru împiedicarea extinderii acestuia către celelalte clădiri din gospodărie sau către proprietățile învecinate.

Din fericire, nu au fost raportate victime, însă pagubele materiale sunt semnificative, locuința fiind distrusă aproape în totalitate.

Scurtcircuitul, principala ipoteză luată în calcul

Primele cercetări efectuate la fața locului indică drept cauză probabilă a incendiului un scurtcircuit produs la instalația electrică.

Specialiștii atrag atenția că verificarea periodică a instalațiilor electrice și evitarea improvizațiilor pot reduce considerabil riscul producerii unor astfel de incidente, mai ales în locuințele vechi sau construite predominant din lemn.