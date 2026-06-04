Primarul AUR din Siliștea Gumești, agresat în propriul birou. Anișoara Dicu a depus plângere penală împotriva viceprimarului PNL

Un incident de o gravitate deosebită a avut loc în Primăria Siliștea Gumești, unde primarul comunei, Anișoara Dicu (AUR), a fost agresată fizic de viceprimarul localității, reprezentant al PNL, chiar în biroul său.

Potrivit primarului, agresiunea este culminarea unei serii de acțiuni de blocaj administrativ care afectează activitatea primăriei de la începutul mandatului. Anișoara Dicu acuză faptul că viceprimarul PNL și consilierii care îl susțin au boicotat în repetate rânduri ședințele Consiliului Local, împiedicând întrunirea cvorumului necesar desfășurării legale a ședințelor și adoptării unor hotărâri importante pentru comunitate.

În urma agresiunii, edilul s-a prezentat la Institutul de Medicină Legală, unde a fost supus investigațiilor de specialitate, fiind realizate fotografii care documentează leziunile suferite. Certificatul medico-legal urmează să fie eliberat în perioada următoare.

Totodată, primarul Anișoara Dicu a depus o plângere penală pentru agresiune și vătămare corporală, solicitând organelor competente să investigheze cu celeritate circumstanțele în care s-a produs incidentul și să dispună măsurile legale care se impun.