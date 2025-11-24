Impactul trigliceridelor mari asupra inimii

Trigliceridele mari pot influența negativ sănătatea cardiovasculară în mai multe moduri:

Ateroscleroza: Trigliceridele pot contribui la depunerea de plăci grase pe pereții arterelor (ateroscleroza), ceea ce poate îngusta arterele și poate duce la boli coronariene.

Inflamația: Nivelurile ridicate de trigliceride pot contribui la inflamație în interiorul arterelor, ceea ce agravează deteriorarea acestora și crește riscul de complicații cardiovasculare.

Tromboze: Trigliceridele mari pot favoriza formarea de cheaguri de sânge (tromboze), care pot bloca fluxul normal de sânge către inimă sau alte organe.

Cum să scazi nivelul trigliceridelor în mod natural

Reducerea nivelului trigliceridelor poate fi realizată prin modificări ale stilului de viață și ale dietei. Iată câteva strategii eficiente:

Adoptă o dietă sănătoasă: Redu consumul de grăsimi saturate și trans, care pot crește nivelurile de trigliceride. Optează pentru grăsimi sănătoase, cum ar fi cele din uleiuri vegetale nesaturate (de exemplu, ulei de măsline, ulei de rapiță) și grăsimi omega-3 (găsite în pește gras precum somonul, tonul, sardinele).

Consumă fibre: Fibrele solubile din fructe, legume, fasole și cereale integrale pot ajuta la scăderea nivelului de trigliceride.

Limitarea zaharurilor și carbohidraților simpli: Consumul excesiv de zaharuri și carbohidrați simpli (cum ar fi cele găsite în dulciuri, sucuri și produse de patiserie) poate crește trigliceridele. Înlocuiește-le cu carbohidrați complecși, cum ar fi cei din legume și cereale integrale.

Exerciții fizice regulate: Activitatea fizică moderată sau intensă poate ajuta la scăderea trigliceridelor. Încearcă să faci cel puțin 150 de minute de activitate aerobică pe săptămână.

Renunță la fumat și limitează consumul de alcool: Fumatul și consumul excesiv de alcool pot crește nivelurile de trigliceride și pot avea un impact negativ asupra sănătății generale a inimii.

Exerciții regulate: Un studiu a relevat faptul că exercițiile fizice ajută la scăderea trigliceridelor. Rezultatele au arătat că nivelul de trigliceride a fost cu aproximativ 30 la sută mai mică după testul de exerciții fizice, comparativ cu studiul de control care nu a implicat niciun exercițiu.