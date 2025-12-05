Senatoarele USR Violeta Alexandru și Simona Spătaru au participat la comisia care s-a reunit special ca Diana Buzoianu să dea explicații. Însă, rezistele i-au luat apărarea ministrului Mediului în ciuda documentelor prezentate de specialiști. Și Dominic Fritz a intervenit în mijlocul scandalului și a lăudat-o pe Diana Buzoianu.



"Au pus tunurile din nou pe curajoasa ministră Diana Buzoianu, dar se dau de fapt de gol. Cum se folosește PSD politic de suferința a sute de mii de oameni nu este doar cinic, ci mai ales tupeist. Ministra Diana Buzoianu a făcut exact ce trebuia să facă un lider: a activat celule de criză pentru reacții rapide, a trimis corpul de control, lucrează direct cu echipele din minister pentru soluții. A reacționat prompt, ferm, transparent - chiar dacă a fost mințită de structurile politizate din teritoriu", a transmis șeful USR.



Când a fost întrebat dacă Diana Buzoianu ar trebui să-și dea demisia, Ilie Bolojan a evitat să răspundă.



Și Nicușor Dan încearcă să o delimiteze pe Diana Buzoianu de acest scandal, aruncând vina pe autoritățile locale. Șefului statului a scris pe rețelele sociale - citez- „Controlul demarat pentru a analiza situația de la Paltinu va stabili cine a greșit, iar toți cei vinovați trebuie să plătească. Însă dincolo de această evaluare, este cert că angajările în pozițiile de conducere de la nivelul diferitelor autorități ale statului trebuie să se facă doar în baza criteriilor de competență.”, a scris acesta.