Scandalul apei potabile escaladează pe zi ce trece, însă niciun oficial nu vrea să-și asume răspunderea pentru dezastru. După ce rezista de la Mediu a cerut desființarea ESZ Prahova, directorul instituției a pus-o la punct pe Buzoianu. Bogdan Chițescu susține că ESZ Prahova nu are responsabilitatea tehnică pentru lucrările care au dus la sistarea apei, întrucât compania este doar operator al infrastructurii aflate în administrarea Apele Române, instituție aflată direct în subordinea Ministerului Mediului. Mai mult, șeful de la Apele Române a fost numit chiar de Buzoianu, care nu vrea să demisioneze.

"Eu să renunț la reformele pe care le-am făcut pentru că cineva din Parlament sau pentru ca domnul Zamfir îmi cere în fiecare săptămână demisia? Mi-a mai cerut-o și săptămâna aceasta", a declarat Diana Buzoianu.



Bogdan Chițescu afirmă că Diana Buzoianu ar încerca să protejeze persoanele numite politic în funcții-cheie, inclusiv pe Florin Ghiță, directorul Apele Române. De aceea, ministra caută un țap ispășitor.

"Dacă există vină, și cu siguranță nimeni nu este perfect - eu nu sunt perfectă, pot face și greșeli -, dar în acest caz nu există nicio urmă de greșeală de la nivelul Ministerul Mediului. Motivul pentru care nu există este pentru că, în mod real, aceste lucrări trebuiau să fie gestionate cu totul la nivel local", a mai spus ministra.



Directorul ESZ Prahova spune că problemele ar fi pornit de la deciziile luate de ANAR și minister, nu de la operator. Acesta transmite că nivelul apei din Barajul Paltinu ar fi fost coborât fără consultarea ESZ Prahova, iar societatea ar fi primit doar o informare generică, fără posibilitatea reală de a influența procesul. În acest context, Bogdan Chițescu transmite că nu va demisiona, dar admite că se află într-un plin conflict instituțional cu ministerul.



Între timp, rezista de la Mediu a mers singură, cu televiziunea de casă, la barajul Paltinu, doar ca să verifice ceea ce numește „realitatea necosmetizată”.

"Am vrut să văd exact cum arată lucrurile fără pregătire pentru autorități oficiale, tocmai pentru că ne dorim să vedem realitatea. Nu ne dorim să vedem o realitatea cosmetizată care, bineînțeles, când vine oficialul, toată lumea se pregătește într-un mod

Suntem pe calendarul de până lunea viitoare să avem apă în conductă", a mai spus Buzoianu.



Șeful ESZ Prahova insistă că societatea pe care o conduce a fost aruncată în scandal doar pentru că este o companie de apă, deși nu are expertiză și nici atribuții pe lucrările hidrotehnice de la baraj.



Pe de altă parte, directorul instituției a răspuns și acuzațiilor privind costul apei. El afirmă că prețul practicat de ESZ Prahova, între 1,7 și puțin peste 2 lei pe metrul cub, este cel mai mic din țară, iar tariful final plătit de consumatori este stabilit de operatorul regional, Hidroprahova, sub controlul ANRSC. Prin urmare, spune el, nu ESZ ar fi responsabilă pentru scumpirea apei.