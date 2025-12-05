UPDATE Nu știu ce spate politic are domnul de la ESZ. Daca avem mulți oameni, crește riscul. Existența mai multor operatori a dus la această criză. Cred că trebuie simplificate lucrurile, iar companie care administrează rețelele, ar trebuie să preia și activitățile, Așa cum în alte județe se poate, și la Prahova se poate acest lucru. Din discuție cu președintele CJ Prahova s-a discutat preluarea de către Hidroprahova a activității ESZ.

UPDATE NU voi da azi un răspuns, dar din experiență spun că instituțiile primesc informări, iar ministrul care are subalterni care au soluții, iar ea nu își poate asuma responsabilitatea pentru alte persoane de specialitate NU e suficient să vii cu o informare, ci trebuie să iei măsuri. Aici, decizia a fost la Apele Române. Rezolvarea problemelor nu se face decât prin asumarea răspunderii.

UPDATE Permanent e nevoie să asiguri întreținerea, iar dacă nu o faci serios, ajungi la astfel de situații. Îți calculezi riscurile, anunți oamenii. E ca o operație pe care o faci programat. Riscurile sunt mai mici, costurile la fel. În afară de fuga de răspundere, fără să dau note, în mod evident cei care au decis să ia aceste măsuri, comunicând că nu vor fi probleme, înseamnă că vorbim de zona de competență a Apele Române. Se cuvine să mulțumesc tuturor celor care au dat o mână de ajutor zilele acestea. Din această seară târziu oamenii vor avea apă.

UPDATE Vinovații trebuie să plătească pentru prejudicii. Lucrările de acest tip se fac peste tot pentru că aceste baraje au nevoie de întreținere, dar se iau măsuri, se analizează alte surse care să înlocuiască temporar. Oamenii sunt anunțați, nu se trezesc seara fără apă în casă.

UPDATE Când din cauza unor decizii pentru care nu se iau măsuri și nu se anticipează, trebuie să clarificăm toate procedurile, ca așa ceva să nu se mai întâmplă, pentru cu asta înseamnă instituții care nu colaborează și care nu anticipează, sisteme care se dovedesc puțin funcțională. La Prahova au mai mulți operatori decât toate județele. Au o societate de exploatare a sistemului zonal, care o tratează și o mai transportă puțin. Au Hidroprahova și un operator pentru apa din județ. Acestea sunt la distanțe mici, deficitul dintr-o rețea poate fi compensat, dar e nevoie să colaborăm. În raportul de la Min Mediului nu apar date de la ESZ Prahova și i-am cerut să completeze raportul, ca cel mai târziu miercuri să spunem cine sunt responsabilii.

UPDATE Prahova Principala urgență e să reluăm furnizarea de apă potabilă pentru oameni și agenții economici, a căror blocare ne poate crea alte costuri. Împreună cu autoritățile din Prahova, de toți cei implicați am lucrat să realimentăm oamenii. Am convenit ca in aceasta după amiaza sa fie convocat Comitetul Pentru Situații si de Urgentă ca din aceasta seara sa fie reluată alimentarea cu apă. Nu se va vedea imediat peste tot, ci treptat. Am mandata reprezentat să voteze pentru această reluare, pentru ca oamenii să aibă acces la apă cât mai repede. După ce s-a furnizat apă care nu are concentrație de nămol, după ce a ajuns înb rezervoarele operatorului este nevoie de 72 de ore ca să vedem dacă apa e potabilă. Am mandatat ca și în zilele următoare să se asigure susținerea aclor localități pentru alimentarea cu apă potabilă prin rezervele de stat.

UPDATE 15:13 - Am avut mai multe proiecte în ședința de guvern. Avem de absorbit până în august 2026 aproape 10 mld de euro, iar acest OUG închide toate problemele. A doua OUG este cea a petrolului unde se clarifică cum se aplică sancțiunile internaționale la explorare și exploatare a resurselor astfel încât să fie protejate interesele României. Pe componenta de sancțiuni s-a prelungit până în primăvară anului viitor, dar acest proiect e important. Creează un cadru legal prin care interesele noastre sunt protejate la exploatări de gaz si petrol. Memorandumul privind reforma de stat. Am făcut o analiză, avem nu doar n iște jaloane din PNRR, ci un interes legitim ca marile companii de stat să fie mia bine conduse. Prin memorandum se definesc mai bine rolurile, ca să spunem care vor di listate la bursă, care vor fi închise, reorganizate. Sunt un număr de 17 companii care au fost comunicate de ministere. Compania Tarom, Metrorex, CFR, CFR Călători, LEcen Bucuyresti, Coplmpelzul ValeaJiului si CE Oltenia. Am vrea ca bugetele să nu mai fie aprobate mai târzui de aprobarea bugetului de stat, să aibă un parcurs clar pentru crestarea performanțelor.

UPDATE 15:00 - Am avut o deplasare în Ungaria și Austria. La Viena am discutat aspecte de politică generală, componenta de investiții și economie, am apreciat delegația de companii românești. Când intri pe piețele mature e dificil. Le sunt recunoscător companiilor românești care intră în Europa. Vrem să le sprijinim și să avem campioni regionali cu sediul în România. Fiecare român care se integrează în Austria face cinste țării. La îngrijirea bătrânilor și-n construcții sunt cei mai mulți. Un alt subiect important a fost aderarea României la OCDE. Ne propunem ca aul viitor să intrăm, iar în ianuarie avem comitet de afaceri fiscale și avem sprijinul Austriei și Ungariei. Obiectivul nostru este să avem energie la un preț bun. Avem un plan de măsuri care țin și de colaborarea cu Austria și Ungaria. Trebuie să creștem capacitatea de producție de energie, pentru că avem perioade în care importăm energie. Iernut, în Mureș, este un proiect important. Avem nevoie și de creșterea capacității de stocare. Vom asigura co-finanțări, ca atunci când avem energie în plus, să stocăm. Un punct importante este interconectarea cu Austria și Ungaria. Sunt perioade când avem surplus de energie pe care l-am putea exporta, iar la import, o putem face la prețuri mai bune. România Ungaria Austria trebuie să aibă relații de interconectare. Pregătim un memorandum între România Ungaria, vom construi rețele înspre nord vestul României. Avem disponibilitatea din partea Austriei să creștem capacitatea de transport, optimizând prețul energiei.

Deşi tematica nu a fost anunţată oficial de către reprezentanţii Executivului, declaraţiile vin la scurt timp după ce Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis sesizarea CCR cu privire la legea privind pensionarea magistraţilor.

Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi, respectiv 102 din tot atâţia participanţi.

Legea privind pensiile magistraţilor a mai fost atacată la CCR şi a fost declarată neconstituţională. Încă de atunci s-a pus în discuţie, inclusiv din cadrul coaliţiei, legitimitatea Guvernului, dacă proiectul nu trece testul constituţionalităţii.