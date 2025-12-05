Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că Guvernul nu are resursele necesare pentru a plăti drepturi suspendate, precum indemnizațiile pentru primari, așa că le va bloca prin OUG, astfel încât "ceea ce este prorogat să fie în continuare prorogat”.

Șeful Guvernului a adăugat că unele prevederi legislative ar trebui eliminate definitiv, nu doar amânate: „Din punctul meu de vedere, unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este ca lucruri care nu sunt normal să mai fie în lege trebuie nu prorogate, ci anulate, în așa fel încât să punem lucrurile în curat și nu, an de an, să amânăm niște lucruri pe care lumea politică nu a avut forța să le atace în așa fel încât să le anuleze de tot.”

În ceea ce privește salariul minim, premierul a avertizat că nu există posibilități de creștere semnificativă.