Conform documentului, au fost anulate următoarele înțelegeri: acordul din 1989 privind vizitele militare cu Canada, acordul din 1994 privind cooperarea în domeniul apărării cu Franța și acordul din 2000 privind cooperarea militară cu Portugalia.

Precedentele decizii

În luna iulie, premierul Mișustin a semnat un alt ordin prin care a fost denunțat acordul de cooperare tehnico-militară cu Germania. Ministerul rus de Externe anunțase anterior intenția de retragere, subliniind că, deși documentul era încă în vigoare, „și-a pierdut sensul și semnificația practică” și nu mai reflecta realitatea relațiilor ruso-germane. În același timp, diplomația rusă a acuzat guvernul german că „se umflă de ambiții de politică externă exorbitante care afectează direct interesele vitale de securitate ale Rusiei”.

Denunțarea acordului cu Suedia

Cu o lună înainte, în iunie, Mișustin semnase un ordin prin care Rusia se retrăgea din acordul cu Suedia privind schimbul de informații despre instalațiile nucleare și notificarea rapidă a incidentelor la obiectivele nucleare.

