Unul dintre zvonurile lansate în spațiul virtual este că, dacă va ajunge primar general, Anca Alexandrescu ar avea de gând să eutanasieze toți câinii fără stăpân. Jurnalista a reacționat vehement, afirmând nu doar că nu are de gând să facă așa ceva, ci că este un lucru care nici măcar nu i-ar trece prin minte, în condițiile în care a crescut într-o casă în care erau câini și a fost educată în spiritul dragostei pentru animale.