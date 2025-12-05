Anca Alexandrescu dezminte una dintre marile minciuni la adresa sa: „Cum să eutanasiez câinii fără stăpân?! Doamne Dumnezeule!” – VIDEO

Invitată la Realitatea Plus, candidata independentă Anca Alexandrescu a dezmințit o serie de zvonuri și manipulări puse pe seama ei de echipele contracandidaților sau, pur și simplu, lansate de oameni care nu o simpatizează.

Unul dintre zvonurile lansate în spațiul virtual este că, dacă va ajunge primar general, Anca Alexandrescu ar avea de gând să eutanasieze toți câinii fără stăpân. Jurnalista a reacționat vehement, afirmând nu doar că nu are de gând să facă așa ceva, ci că este un lucru care nici măcar nu i-ar trece prin minte, în condițiile în care a crescut într-o casă în care erau câini și a fost educată în spiritul dragostei pentru animale.

