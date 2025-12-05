Potrivit unui nou raport al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm, veniturile cumulate ale celor mai mari 100 de producători de armament din lume au crescut cu 5,9% în 2024. Valoarea totală a ajuns la 679 de miliarde de dolari, un maxim istoric.

SIPRI pune această evoluție pe seama cererii ridicate generate de războiul din Ucraina. Un rol major l-au avut și conflictul din Gaza, precum și tensiunile geopolitice globale și regionale. Creșterea constantă a cheltuielilor militare a susținut această dinamică.

SUA și Europa, motoarele principale ale creșterii

Cea mai mare parte a avansului a venit din partea companiilor din Statele Unite și Europa. Producătorii de armament din aproape toate regiunile au raportat majorări ale vânzărilor. Excepția a fost Asia și Oceania, unde industria de apărare din China a tras în jos rezultatele regionale.

Analiștii SIPRI atribuie scăderea veniturilor firmelor chineze unor contracte majore de armament care au fost anulate sau amânate în 2024. Aceste decizii au fost luate în contextul unor scandaluri de corupție din sectorul apărării.

Extinderi de capacitate și achiziții strategice

Impulsionate de noile comenzi și de creșterea veniturilor, numeroase companii din industria de armament și-au extins liniile de producție. Capacitățile industriale au fost majorate pentru a face față volumelor crescute de solicitări. Unele firme au ales să achiziționeze competitori, iar altele au creat subsidiare noi.

Această tendință reflectă o reconfigurare accelerată a industriei globale de apărare. Investițiile sunt concentrate pe producția rapidă și eficientă de tehnică militară.

Performanța companiilor americane din topul SIPRI

Companiile americane incluse în topul SIPRI au înregistrat în 2024 venituri totale de 334 de miliarde de dolari. Creșterea anuală a fost de 3,8%. Din cele 39 de firme din Statele Unite aflate în clasament, 30 și-au majorat vânzările de armament.

Printre companiile care au raportat creșteri se numără Lockheed Martin, Northrop Grumman și General Dynamics. Raportul SIPRI arată însă că întârzierile severe și depășirile de costuri continuă să afecteze mai multe programe majore.

Printre aceste programe se regăsesc avionul de luptă F-35, submarinul din clasa Columbia și racheta balistică intercontinentală Sentinel.

Avans puternic al industriei europene de apărare

În Europa, 23 dintre cele 26 de companii incluse în clasament au raportat creșteri ale vânzărilor. Veniturile cumulate ale acestora au avansat cu 13% și au atins 151 de miliarde de dolari. Evoluția a fost susținută de războiul din Ucraina și de amenințarea percepută din partea Rusiei.

Cea mai mare creștere a fost raportată de compania cehă Czechoslovak Group. Veniturile acesteia au crescut în 2024 cu 193%, ajungând la 3,6 miliarde de dolari. Avansul a fost alimentat de comenzile de armament destinate Ucrainei.

Raportul menționează că firmele europene investesc masiv în noi capacități de producție. Obstacolele apar însă în zona asigurării materiilor prime, în special a mineralelor critice.

Rusia își majorează veniturile din armament în ciuda sancțiunilor

În pofida sancțiunilor internaționale, companiile rusești Rostec și United Shipbuilding Corporation au raportat o creștere combinată a veniturilor din armament de 23%. Totalul a ajuns la 31,2 miliarde de dolari.

Cererea internă a fost suficient de puternică pentru a compensa scăderea exporturilor, arată raportul SIPRI.

Un cercetător al institutului a declarat: „Pe lângă sancțiuni, companiile rusești din domeniul armamentului se confruntă cu o penurie de forță de muncă calificată. Acest lucru ar putea încetini producția și limita inovația”.

Același cercetător a adăugat: „Totuși, trebuie să fim prudenți în astfel de prognoze, deoarece industria rusă de armament s-a dovedit rezilientă în timpul războiului din Ucraina, contrar așteptărilor”.

Intrarea producătorilor din Orientul Mijlociu în topul mondial

Pentru prima dată, nouă producători de armament din Orientul Mijlociu au intrat în clasamentul SIPRI. Împreună, aceștia au generat venituri de 31 de miliarde de dolari. La nivel regional, veniturile din arme au crescut cu 14%.

Această evoluție marchează o consolidare accelerată a industriei de apărare în această parte a lumii. Creșterea vine pe fondul intensificării conflictelor și al investițiilor guvernamentale majore în tehnică militară.

Printre companiile care și-au extins semnificativ vânzările se numără Elbit Systems, Israel Aerospace Industries și Rafael. Veniturile cumulate ale acestora au crescut cu 16% în 2024, până la 16,2 miliarde de dolari.

Un alt cercetător SIPRI a remarcat: „Reacțiile negative tot mai puternice față de acțiunile Israelului în Gaza par să fi avut un impact redus asupra interesului pentru armele israeliene”. Acesta a mai precizat: „Multe țări au continuat să plaseze comenzi noi către companiile israeliene în 2024”.

