Tânăra de 22 de ani a fost recunoscută în timp ce se deplasa pe stradă, moment în care un reporter ucrainean i-a adresat acuzații dure legate de războiul din Ucraina.

Confruntare directă în capitala Franței

Filmările surprinse la fața locului arată cum un jurnalist o acuză frontal pe tânără, susținând că fratele său a murit recent din cauza unui atac rusesc.

„Acum trei săptămâni, tatăl tău mi-a ucis fratele. Cum te simți trăind aici, în Europa asta pe care Rusia o insultă? Îți place? Măcar spune ceva: susții politica Kremlinului?”, a întrebat furios ziaristul.

Luiza Rozova a evitat dialogul, limitându-se să răspundă scurt: „Nu v-am dat permisiunea să mă filmați.”

La un alt moment, jurnaliștii au provocat-o ironic întrebând-o dacă intenționează să meargă la Kiev „ca sistem de apărare aeriană”, aluzie la bombardamentele rusești care lovesc în mod repetat orașele ucrainene. Tânăra a replicat că „nu poate ajuta în niciun fel”.

Cine este Elizaveta Krivonogih

Elizaveta Rozova s-a născut la 3 martie 2003, în Sankt Petersburg, sub numele de Elizaveta Krivonogih. Investigația realizată în 2020 de platforma rusească Proekt a prezentat-o drept fiica nelegitimă a lui Vladimir Putin, informație care nu a fost niciodată confirmată oficial. Certificatul ei de naștere include patronimicul „Vladimirovna”, dar nu menționează numele tatălui.

Mama tinerei, Svetlana Krivonogih, este o prosperă femeie de afaceri și acționar în Banca Rossiya, instituție aflată sub sancțiuni internaționale.

Viața în Paris și distanțarea de Rusia

Stabilită în capitala Franței, Rozova lucrează ca manager al două galerii de artă renumite pentru expoziții cu mesaje anti-război, după cum arată artista rusă Nastia Rodionova.

Deși locuiește într-unul dintre cele mai rafinate orașe europene, tânăra descrie exilul ca pe o detenție luxoasă: „Mă simt ca într-o cușcă de aur. Nu pot să mă întorc în Sankt Petersburg, nici măcar să vizitez locurile dragi mie.”

Ea a părăsit Rusia în februarie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei. În vara acestui an, într-un grup restrâns de pe Telegram, Rozova ar fi vorbit pentru prima oară deschis despre relația cu tatăl său, afirmând că președintele rus i-ar fi „ruinat viața”.