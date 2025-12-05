Replica Germaniei după noua Strategie de securitate a administrației Trump: „Nu avem nevoie de sfaturi din exterior”

Guvernul german a reacționat ferm la noua Strategie de securitate națională prezentată de administrația Trump, document în care Europa este descrisă drept o civilizație aflată în declin, iar Germania este menționată ca exemplu de vulnerabilitate. Berlinul respinge însă criticile și susține că nu acceptă lecții privind modul în care își organizează societatea.

Berlinul, replică directă pentru Washington

Ministrul german al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, a declarat vineri că Germania își stabilește singură principiile și regulile interne, fără a avea nevoie de îndrumări din partea altor state. Declarația a fost făcută într-o conferință de presă susținută alături de omologul său islandez.

„Nu avem nevoie de sfaturi din exterior în privința libertății de exprimare sau a modului de funcționare a unei societăți democratice”, a subliniat Wadephul. El a insistat că aceste aspecte sunt garantate de Constituția germană și reprezintă fundamente pe care Berlinul nu permite ingerințe.

Germania rămâne aliat al Statelor Unite, dar cu limite clare

Chiar dacă a criticat tonul strategiei americane, ministrul german a recunoscut că relația cu Washingtonul rămâne esențială, în special în cadrul NATO. „Statele Unite sunt și vor rămâne principalul nostru aliat în alianța nord-atlantică”, a precizat acesta, adăugând însă că parteneriatul transatlantic se bazează în primul rând pe cooperare în domeniul securității și apărării, nu pe intervenții în politica internă a statelor membre.

Documentul Casei Albe, intens criticat în Europa

Strategia de securitate națională lansată de administrația Trump are un caracter marcat de naționalism și avertizează asupra unei presupuse „dispariții civilizaționale” a Europei, dacă tendințele actuale — în special cele legate de migrație — vor continua. Documentul promovează în mod deschis măsuri împotriva migrației în masă și susține ideea unei „supremații americane” în emisfera vestică.

În ceea ce privește Europa, textul prezintă o perspectivă sumbră, afirmând că, în două decenii, continentul ar putea deveni „de nerecunoscut”. Tonul critic la adresa politicilor europene privind imigrația și valorile liberale a fost taxat de mai multe capitale europene.

Wadephul a amintit și tensiunile mai vechi dintre Berlin și Washington legate de libertatea presei. Germania consideră presa liberă un element fundamental al democrației sale. În context, oficialul german a făcut referire la disputa apărută în septembrie, când Casa Albă a luat în calcul reducerea valabilității vizelor pentru jurnaliștii străini, decizie criticată atunci de guvernul german.

 