Berlinul, replică directă pentru Washington

Ministrul german al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, a declarat vineri că Germania își stabilește singură principiile și regulile interne, fără a avea nevoie de îndrumări din partea altor state. Declarația a fost făcută într-o conferință de presă susținută alături de omologul său islandez.

„Nu avem nevoie de sfaturi din exterior în privința libertății de exprimare sau a modului de funcționare a unei societăți democratice”, a subliniat Wadephul. El a insistat că aceste aspecte sunt garantate de Constituția germană și reprezintă fundamente pe care Berlinul nu permite ingerințe.

Germania rămâne aliat al Statelor Unite, dar cu limite clare

Chiar dacă a criticat tonul strategiei americane, ministrul german a recunoscut că relația cu Washingtonul rămâne esențială, în special în cadrul NATO. „Statele Unite sunt și vor rămâne principalul nostru aliat în alianța nord-atlantică”, a precizat acesta, adăugând însă că parteneriatul transatlantic se bazează în primul rând pe cooperare în domeniul securității și apărării, nu pe intervenții în politica internă a statelor membre.

Documentul Casei Albe, intens criticat în Europa

Strategia de securitate națională lansată de administrația Trump are un caracter marcat de naționalism și avertizează asupra unei presupuse „dispariții civilizaționale” a Europei, dacă tendințele actuale — în special cele legate de migrație — vor continua. Documentul promovează în mod deschis măsuri împotriva migrației în masă și susține ideea unei „supremații americane” în emisfera vestică.

În ceea ce privește Europa, textul prezintă o perspectivă sumbră, afirmând că, în două decenii, continentul ar putea deveni „de nerecunoscut”. Tonul critic la adresa politicilor europene privind imigrația și valorile liberale a fost taxat de mai multe capitale europene.

Wadephul a amintit și tensiunile mai vechi dintre Berlin și Washington legate de libertatea presei. Germania consideră presa liberă un element fundamental al democrației sale. În context, oficialul german a făcut referire la disputa apărută în septembrie, când Casa Albă a luat în calcul reducerea valabilității vizelor pentru jurnaliștii străini, decizie criticată atunci de guvernul german.