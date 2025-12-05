Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv, cu domiciliul sau reședința stabilă în municipiul Bucureşti, au dreptul de a vota la alegerile locale parţiale pentru primarul Capitalei.

Și cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, care au domiciliul sau reședința stabilă în municipiul Bucureşti, își pot exercita dreptul la vot.

Extrem de important este faptul că, spre deosebire de alegerile pentru alte instituții ale statului, votul pentru primarul general al Capitalei se poate exprima doar la secția corespunzătoare sectorului de domiciliu sau reședință.

Asta înseamnă că bucureștenii care se află în alt sector sau în altă localitate nu pot vota.