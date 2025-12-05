Vizita marchează prima deplasare a liderului de la Kremlin în India de la declanșarea conflictului din Ucraina, în 2022 — un eveniment ce a generat sancțiuni internaționale severe și a determinat Moscova să-și redirecționeze exporturile energetice spre piețe alternative.

India, un partener energetic strategic pentru Rusia

După impunerea sancțiunilor occidentale, India a devenit unul dintre cei mai importanți cumpărători de țiței rusesc, fiind depășită doar de China. Un raport al Centrului pentru Cercetare în Energie și Aer Curat (Finlanda) arată că, în luna octombrie, New Delhi a preluat aproximativ 38% din exporturile de petrol ale Moscovei.

În același timp, administrația Trump a intensificat presiunile asupra Indiei pentru a reduce dependența de petrolul rusesc. Washingtonul a sancționat în octombrie companiile Rosneft și Lukoil, iar cu doar două luni înainte impusese un tarif de 25% pentru achizițiile indiene de țiței din Rusia. India se află astfel într-o poziție delicată, împărțită între parteneriatul strategic cu SUA și relația tradițională cu Rusia, de la care importă atât combustibil, cât și echipamente militare.

Criticile lui Putin la adresa Washingtonului

Într-un interviu acordat presei indiene înaintea vizitei, Vladimir Putin a acuzat Statele Unite de standarde duble, subliniind că Washingtonul continuă să cumpere combustibil nuclear rusesc pentru propriile centrale.

„Dacă americanii pot achiziționa combustibil de la noi, de ce India ar trebui să fie împiedicată să facă același lucru?”, a declarat Putin, respingând presiunile politice exercitate asupra New Delhi.

Deși președintele Trump a recunoscut recent o scădere a importurilor indiene de petrol rusesc, analiștii citați de CNBC atrag atenția că tendința ar putea fi una temporară, mai ales în contextul relațiilor energetice solide dintre Moscova și New Delhi.

Colaborare extinsă în domeniul energiei

Parteneriatul ruso-indian depășește sectorul petrolier. Rosatom, compania nucleară de stat a Rusiei, furnizează reactoarele și combustibilul pentru centrala nucleară Kudankulam din statul Tamil Nadu, un proiect care, odată finalizat, va avea o capacitate de 6000 MW.

Putin a subliniat că Moscova a fost întotdeauna un furnizor stabil pentru India, menționând de la petrol și gaze, până la cărbune și alte resurse necesare dezvoltării energetice a țării.

India caută echilibru între Washington și Moscova

În paralel cu relația apropiată cu Rusia, India își diversifică tot mai mult sursele de energie. Luna trecută, New Delhi a anunțat un „acord istoric” cu Statele Unite, prin care companiile petroliere de stat indiene vor importa aproximativ 2,2 milioane de tone de gaz petrolier lichefiat anual de pe piața americană.

Prin aceste mișcări, India încearcă să mențină un echilibru diplomatic dificil, păstrându-și atât cooperarea strategică cu SUA, cât și relațiile tradiționale cu Rusia.