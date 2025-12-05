Calendarul oficial pentru alegerile din 7 decembrie în Capitală: când se închide campania electorală?

Primăria București
Primăria București

Urmează să fie ales noul primar al Capitalei. 17 candidați au intrat în lupta pentru fotoliul de la Primăria Municipiului București. Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a decide cine va conduce Capitala.

Depunerea candidaturilor a început pe 12 noiembrie

Începând cu 12 noiembrie, partidele, alianțele politice, organizațiile minorităților naționale și candidații independenți și-au depus dosarele pentru a intra în cursa electorală. Termenul limită a fost 17 noiembrie.

Campania electorală se desfășoară în perioada 22 noiembrie – 6 decembrie, urmând ca votul propriu-zis să aibă loc duminică, 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00.

Când se încheie procesul electoral?

6 decembrie, ora 7:00 – sfârșitul campaniei electorale.

7 decembrie, ora 7:00 – deschiderea secțiilor de votare.

7 decembrie, ora 21:00 – închiderea urnelor.

până pe 8 decembrie, ora 21:00 – numărarea voturilor și finalizarea documentelor oficiale privind rezultatele.

până pe 8 decembrie – pot fi depuse cereri de anulare a alegerilor, de către competitorii electorali care au participat la scrutin.

Locul de primar general a devenit vacant după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale și a renunțat la mandatul de la Primăria Capitalei. Astfel, bucureștenii sunt chemați din nou la urne pentru a decide cine va conduce administrația locală.