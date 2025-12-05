Depunerea candidaturilor a început pe 12 noiembrie

Începând cu 12 noiembrie, partidele, alianțele politice, organizațiile minorităților naționale și candidații independenți și-au depus dosarele pentru a intra în cursa electorală. Termenul limită a fost 17 noiembrie.

Campania electorală se desfășoară în perioada 22 noiembrie – 6 decembrie, urmând ca votul propriu-zis să aibă loc duminică, 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00.

Când se încheie procesul electoral?

6 decembrie, ora 7:00 – sfârșitul campaniei electorale.

7 decembrie, ora 7:00 – deschiderea secțiilor de votare.

7 decembrie, ora 21:00 – închiderea urnelor.

până pe 8 decembrie, ora 21:00 – numărarea voturilor și finalizarea documentelor oficiale privind rezultatele.

până pe 8 decembrie – pot fi depuse cereri de anulare a alegerilor, de către competitorii electorali care au participat la scrutin.

Locul de primar general a devenit vacant după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale și a renunțat la mandatul de la Primăria Capitalei. Astfel, bucureștenii sunt chemați din nou la urne pentru a decide cine va conduce administrația locală.